Ловушка с выделенкой - как не налететь на штраф
С выделенной полосой надо быть особенно внимательным. Много коварных подвохов, о которых водители не помнят. Знаете, как поступить в этой ситуации?
Двигающийся по выделенной полосе автобус собирается проехать перекресток прямо. Справа к перекрестку приближается легковой автомобиль. Имеет ли автобус преимущество перед легковушкой?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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