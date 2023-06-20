Ловушка с выделенкой - как не налететь на штраф

С выделенной полосой надо быть особенно внимательным. Много коварных подвохов, о которых водители не помнят. Знаете, как поступить в этой ситуации?

Обязан ли водитель легковушки уступить дорогу автобусу, который едет прямо? 1. Обязан 2. Не обязан Проголосовать