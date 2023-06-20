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Ловушка с выделенкой - как не налететь на штраф

С выделенной полосой надо быть особенно внимательным. Много коварных подвохов, о которых водители не помнят. Знаете, как поступить в этой ситуации?

За Рулем80% выпускников автошкол проваливают этот тест – догадались почему?

Двигающийся по выделенной полосе автобус собирается проехать перекресток прямо. Справа к перекрестку приближается легковой автомобиль. Имеет ли автобус преимущество перед легковушкой?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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За РулемМитрошин Дмитрий
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