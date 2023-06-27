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Коварный подвох на круговом перекрестке – 90% ошибаются

Чтобы не попасть в ловушку, нужно хорошо помнить все нюансы проезда кругов. И, конечно, уметь быстро принимать правильное решение. Справитесь с этой задачкой?

За РулемКак проехать круг (по новым правилам!) — 90% ошибаются

Из-за больших габаритов фура не вписывается в поворот. Водитель вынужден искать альтернативные пути въехать на перекресток с круговым движением. Но как это сделать без нарушения ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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По какой траектории не вписывающаяся в поворот фура может выехать на круг?
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За РулемМитрошин Дмитрий
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