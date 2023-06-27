Коварный подвох на круговом перекрестке – 90% ошибаются

Чтобы не попасть в ловушку, нужно хорошо помнить все нюансы проезда кругов. И, конечно, уметь быстро принимать правильное решение. Справитесь с этой задачкой?

По какой траектории не вписывающаяся в поворот фура может выехать на круг? 1. По любой 2. По А или Б 3. По Б или В 4. Только по B Проголосовать