80% водителей-профессионалов проваливают этот ПДД-тест
Потому что в этом тесте есть подвох. И он относится не только к водителям грузовиков. И даже не к тем, кто буксирует другой автомобиль. Догадались, в чем хитрость?
Один грузовик буксирует другой на жесткой сцепке. По какой траектории они могут продолжить движение на перекрестке?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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