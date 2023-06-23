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80% водителей-профессионалов проваливают этот ПДД-тест

Потому что в этом тесте есть подвох. И он относится не только к водителям грузовиков. И даже не к тем, кто буксирует другой автомобиль. Догадались, в чем хитрость?

За РулемРеальный перекресток, на котором ошибается 80% водителей

Один грузовик буксирует другой на жесткой сцепке. По какой траектории они могут продолжить движение на перекрестке?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
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В каком направлении разрешено двигаться грузовикам на жесткой сцепке?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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