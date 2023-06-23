80% водителей-профессионалов проваливают этот ПДД-тест

Потому что в этом тесте есть подвох. И он относится не только к водителям грузовиков. И даже не к тем, кто буксирует другой автомобиль. Догадались, в чем хитрость?

В каком направлении разрешено двигаться грузовикам на жесткой сцепке? 1. А, Б или В 2. А, В или Г 3. Б, В или Г 4. Б или В Проголосовать