Кроссовер за 700 тысяч: 6 лучших вариантов

Самые массовые иномарки «не старше 10 лет за 700 тысяч рублей» – Lifan X60 и Chery Tiggo T11. Японские, европейские, корейские кроссоверы в подавляющем большинстве или намного старше, или намного дороже. Но эксперт «За рулем» подыскал кое-что стоящее свояих денег.

ЧТО ИЩЕМ?

Кроссоверы-иномарки

Цена: 700 тысяч рублей

Возраст: как получится

Пробег: 150–250 тысяч км

Семисот тысяч рублей хватит на годовалую Гранту в прекрасной кондиции – и еще на заводской гарантии. Но если нужна незатейливая иномарка из числа «бюджетных», выбор сводится к десятилетним Rio или Polo, подчас с пробегами под 200 тысяч км.

Хочется непременно кроссовер? Задача усложняется пуще прежнего. И дело не в дефиците недорогих кроссоверов и полноприводников на вторичке. Из примерно 100 тысяч лотов, предлагаемых ежедневно, седьмая часть по цене укладывается в 700 тысяч рублей. Почти половина – Нивы и УАЗы. То есть не совсем кроссоверы и совсем не иномарки.

Если отсеять машины старше 10 лет, то получим выборку, в основном, из тех же Нив и УАЗов. Массовый Nissan Qashqai за 700 тысяч – это машины 2007–2009 годов выпуска с пробегом около 200 тысяч км.

BMW X5

Первое поколение (E53, до 2006 года), привод только полный. Пробег не меньше 200 тысяч км, чаще за 300 000

Кузов исключительно стойкий к коррозии, но после 15 лет постепенно сдается.

МКП редка, почти все машины – с автоматами ZF средней живучести, к 200 тысячам км им требуется переборка, поскольку все моторы побуждают к активной езде.

Кошмарных среди них нет. Но турбодизель 3.0 после 150 тысяч км изводит отказами, вызванными износом, – а любой ремонт BMW очень дорог. Бензиновые моторы V8 серии M62 4.4 или 4.6 (286 или 347 л. с.) весьма ресурсные, но жутко прожорливы, страдают течами и угаром масла. И это мелочи на фоне стоимости замены цепи ГРМ. Младшая рядная «шестерка» 3.0 (231 л. с.) также страдает залеганием колец, засорением системы вентиляции, утечками масла и недомоганиями фазорегуляторов.

Не совсем понятно, за что просят 700 тысяч рублей. Материалы салона после 200 тысяч км утрачивают лоск, электроника часто дурит, а щедрое оснащение того времени уступает современным «китайцам». За бренд?

Hyundai Tucson

15–16 лет, пробег 200 тысяч км и больше

Проявил себя чрезвычайно живучей машиной, но при этом нещадно ржавеет со стороны днища. Полный привод встречается чаще переднего.

Дизель очень капризный, дорог в обслуживании и ремонте. Атмосферные моторы 2.0 и 2.7 (созданы в соавторстве с Mitsubishi) очень надежны, лишены тяжелых недугов и ходят 400 тысяч км. Под стать им коробки передач – механические и четырехступенчатые автоматы (исходно – Mitsubishi) также с ресурсом под 400 тысяч.

Механизмы полного привода испытание временем держат хуже: к 150 тысячам км назревают ремонт редуктора, переборка муфты, замена шарниров карданного вала. После 10–12 лет сбоит электрика, а салон приобретает затертый вид намного раньше. Тем не менее, Tucson по части долговечности не хуже «японцев». При выборе учитывайте, что ГБО заметно сокращает ресурс моторов.

Mazda CX‑7

13–15 лет, пробег 150–200 тысяч км

Передний привод возможен, но почти не встречается, равно как и МКП. Защита от коррозии выше среднего.

Выбор упрощает единственная комбинация мотор-коробка. Автомат Aisin TF‑81SC относят к числу неубиваемых – 200 тысяч выдерживает даже без замены масла. С наддувным двигателем 2.3 (238 л. с.) ситуация хуже: масложор, невысокий ресурс турбокомпрессора и фазовращателя, сама турбина быстро зарастает нагаром. Плюс непереносимость некачественного топлива (разрешен АИ‑95, но желателен АИ‑98) и масляного дефицита. Ресурс до капремонта – около 200 тысяч км, а заменять, скорее всего, придется и турбину, и форсунки, и ТНВД, и теплообменник. А часто и термостат.

По этой причине CX‑7 с мотором 2.3 слабо востребован. Хороша версия 2011 года с отличным атмосферником 2.5, но стоит от миллиона рублей.

Продолжение – на следующей странице.