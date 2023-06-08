В Россию везут еще один крутой внедорожник

Дилер из Санкт-Петербурга собирается запустить этим летом продажи китайских автомобилей под маркой VGV.

Первыми появятся кроссоверы, коих на нашем рынке уже в избытке. Интереснее намерение привезти осенью пикап VGV S6, который только готовится к старту продаж у себя на родине. Поэтому и фотографии его еще неофициальные, их опубликовал китайский орган по сертификации новых моделей.

Марка VGV входит в холдинг, который выпускает хорошо известные в России грузовики Howo и Sinotruk. Пикап S6 по конструкции – классика жанра: рама, неразрезной задний мост на рессорах, дизель мощностью 190 л. с.

Длина внушительная: 5645 мм, на 4 мм больше, чем у Great Wall Poer KingKong. Из интересного – 8‑ступенчатый автомат, подключение передних колес через электромагнитную муфту и заявленная грузоподъемность всего 495 кг (включая пассажиров, разумеется). Вероятно, последний показатель искусственно занижен, чтобы уложиться в определенную полную массу.

На фотографии представлена внедорожная версия со шноркелем и лебедкой, хотя вряд ли автомобиль появится на рынке исключительно в таком обличье.