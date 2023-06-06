Реальный перекресток, на котором ошибается 80% водителей
Причина проста: забывают один важный пункт ПДД. Потому и попадают в такие аварии. Догадались, о каком правиле идет речь?
Два автомобиля одновременно подъехали к перекрестку. Синий поворачивает направо, белый разворачивается.
Траектории автомобилей пересекаются – они сталкиваются.
Кто должен был уступить?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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