Реальный перекресток, на котором ошибается 80% водителей

Причина проста: забывают один важный пункт ПДД. Потому и попадают в такие аварии. Догадались, о каком правиле идет речь?

Кто виноват в этом нелепом ДТП на перекрестке? 1. Водитель синего автомобиля 0 0 2. Водитель белого автомобиля 0 0 3. Вина обоюдная 0 0 Всего голосов: 0 Поделиться результатом Все опросы ЗР