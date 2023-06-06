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Реальный перекресток, на котором ошибается 80% водителей

Причина проста: забывают один важный пункт ПДД. Потому и попадают в такие аварии. Догадались, о каком правиле идет речь?

За РулемТест на фотопамять и знание ПДД – 90% его не проходят

Два автомобиля одновременно подъехали к перекрестку. Синий поворачивает направо, белый разворачивается.

Траектории автомобилей пересекаются – они сталкиваются.

Кто должен был уступить?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
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Кто виноват в этом нелепом ДТП на перекрестке?
1. Водитель синего автомобиля
0 0
2. Водитель белого автомобиля
0 0
3. Вина обоюдная
0 0
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За РулемСмирнов Сергей
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