Самодельный спорткар из Нивы, BMW и Икаруса!

Спорткар носит название ISV – это инициалы создателя – Иванцов Сергей Владимирович.

Хорошо помню, как еще студентом впервые увидел это желтое купе в 2003 году на фестивале Автоэкзотика. Спустя двадцать лет и бесчисленное число модернизаций самодельный спорткар ISV – в моих руках.

Хотя правильнее будет назвать его дримкар. А как иначе, строительство началось еще в начале 80‑х, и автомобиль до сих пор совершенствуется. Каково это – управлять чужой мечтой?

Образ у купе лаконичный, но гармоничный. Прохожие буквально сворачивают шею.

Икарус-купе

Это далеко не первая самоделка, с которой мне довелось общаться, но самая качественная. Все линии и зазоры выверены словно у породистого немецкого спорткара. Перфекционизм – лучшее определение ISV. Облик гармоничен, хотя стал заложником тех стекол, что удалось раздобыть. Ветровое вырезано из стекла микроавтобуса РАФ, а заднее – от Икаруса. Гильотинные двери открываются с приятной тяжестью и поднимаются выше, чем у Lamborghini. А два мощных газовых упора дают надежду, что не получишь дверью по голове (сразу вспоминается фильм «Назад в будущее»).

Интерьер сделан из того, что было, но понять это непросто. Доноров хватает – дефлекторы и приборка от Audi, кнопки – от вазовской «десятки». Но всё это переработано и удачно вписано в пространство. В итоге салон – не только самый качественный из попадавшихся мне самоделок (и не только наших), но и даст фору почти любому отечественному серийному автомобилю.

Гордость создателя – авторские часы с пассажирской стороны, отдающие дань классическим Bugatti. Изначально ISV был с механической вазовской коробкой, но потом был установлен пятиступенчатый автомат BMW. Селектор – оригинальный. Часть элементов взяты от «бочки» Audi 80 и удачно вписаны в интерьер.

Общий стиль интерьера был сформирован почти сразу. Качество сборки и материалов превосходно. Отрадно, что и рабочее место вышло правильным.

Пространственная рама из стальных труб одета в панели из стеклопластика. По технике ISV тоже создавался из того, что удалось найти. Напомню, в начале 80‑х, эпоху дефицита!

Подвеска, двигатель и коробка передач были взяты от Нивы. От полного привода пришлось избавиться – ведущими остались только задние колеса – хотя бы ради снижения веса до 1300 кг. Да и с компоновочной точки зрения стало проще.

За пару минут купе превращается в таргу – кожаная крыша снимается.

Сиденья также от Audi 80, но переделаны почти до неузнаваемости. Двери удерживаются на двух газовых упорах.

В дальнейшем жигулевский мотор уступил место двигателю BMW M40 объемом 1,8 литра и мощностью 113 л.с. А затем появился новый мотор – тоже BMW и того же объема, но мощностью 140 л.с. По словам владельца, этот двигатель – окончательный. Вместо вазовской механики теперь стоит автомат от той же «трешки» BMW, что была донором мотора. Коробка не помещалась в отведенное ей пространство и пришлось немного спилить ребра жесткости у картера.

Со временем жигулевский мотор уступил место 16‑клапанному двигателю BMW M42 объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с.

Задняя оптика создавалась из фонарей от американского прицепа. Хромированные окантовки вытачивались самостоятельно, были добавлены китайские светодиоды и поворотники.

Со временем сменились и тормоза – негоже спорткару ездить с барабанами сзади. Создатель долго колдовал, пытаясь установить сзади вазовские дисковые механизмы с возможностью использовать стояночный тормоз. В итоге поступили проще – купили на разборке дисковую тормозную систему от Пассата В5.

Тормоза – лучшее, что есть в ходовой части ISV. Он прекрасно замедляется, да и информативность педали на высоте. Неплоха и динамика, хотя и не дотягивает до яркой внешности. Тем не менее, баварский четырехцилиндровый мотор весело разгоняет желтое купе.

Но мощнее двигателя не нужно – несмотря на низкий центр тяжести, в виражах ISV валится и кренится. Есть и продольная раскачка. Создатель не скрывает, что строил автомобиль без единого расчета – даже пространственную раму сваривали «по месту». Зато плавность хода для спорткара отличная!

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