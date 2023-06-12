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Самодельный спорткар из Нивы, BMW и Икаруса!

Спорткар носит название ISV – это инициалы создателя – Иванцов Сергей Владимирович.

За РулемАвтомобили-самоделки из СССР: от расцвета до заката

Хорошо помню, как еще студентом впервые увидел это желтое купе в 2003 году на фестивале Автоэкзотика. Спустя двадцать лет и бесчисленное число модернизаций самодельный спорткар ISV – в моих руках.

Хотя правильнее будет назвать его дримкар. А как иначе, строительство началось еще в начале 80‑х, и автомобиль до сих пор совершенствуется. Каково это – управлять чужой мечтой?

Образ у купе лаконичный, но гармоничный. Прохожие буквально сворачивают шею.
Образ у купе лаконичный, но гармоничный. Прохожие буквально сворачивают шею.
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Икарус-купе

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Это далеко не первая самоделка, с которой мне довелось общаться, но самая качественная. Все линии и зазоры выверены словно у породистого немецкого спорткара. Перфекционизм – лучшее определение ISV. Облик гармоничен, хотя стал заложником тех стекол, что удалось раздобыть. Ветровое вырезано из стекла микроавтобуса РАФ, а заднее – от Икаруса. Гильотинные двери открываются с приятной тяжестью и поднимаются выше, чем у Lamborghini. А два мощных газовых упора дают надежду, что не получишь дверью по голове (сразу вспоминается фильм «Назад в будущее»).

Интерьер сделан из того, что было, но понять это непросто. Доноров хватает – дефлекторы и приборка от Audi, кнопки – от вазовской «десятки». Но всё это переработано и удачно вписано в пространство. В итоге салон – не только самый качественный из попадавшихся мне самоделок (и не только наших), но и даст фору почти любому отечественному серийному автомобилю.

Гордость создателя – авторские часы с пассажирской стороны, отдающие дань классическим Bugatti.
Гордость создателя – авторские часы с пассажирской стороны, отдающие дань классическим Bugatti.
Изначально ISV был с механической вазовской коробкой, но потом был установлен пятиступенчатый автомат BMW. Селектор – оригинальный.
Изначально ISV был с механической вазовской коробкой, но потом был установлен пятиступенчатый автомат BMW. Селектор – оригинальный.
Часть элементов взяты от «бочки» Audi 80 и удачно вписаны в интерьер.
Часть элементов взяты от «бочки» Audi 80 и удачно вписаны в интерьер.
Общий стиль интерьера был сформирован почти сразу. Качество сборки и материалов превосходно. Отрадно, что и рабочее место вышло правильным.
Общий стиль интерьера был сформирован почти сразу. Качество сборки и материалов превосходно. Отрадно, что и рабочее место вышло правильным.

Пространственная рама из стальных труб одета в панели из стеклопластика. По технике ISV тоже создавался из того, что удалось найти. Напомню, в начале 80‑х, эпоху дефицита!

Подвеска, двигатель и коробка передач были взяты от Нивы. От полного привода пришлось избавиться – ведущими остались только задние колеса – хотя бы ради снижения веса до 1300 кг. Да и с компоновочной точки зрения стало проще.

За пару минут купе превращается в таргу – кожаная крыша снимается.
За пару минут купе превращается в таргу – кожаная крыша снимается.
Сиденья также от Audi 80, но переделаны почти до неузнаваемости.
Сиденья также от Audi 80, но переделаны почти до неузнаваемости.
Двери удерживаются на двух газовых упорах.
Двери удерживаются на двух газовых упорах.

В дальнейшем жигулевский мотор уступил место двигателю BMW M40 объемом 1,8 литра и мощностью 113 л.с. А затем появился новый мотор – тоже BMW и того же объема, но мощностью 140 л.с. По словам владельца, этот двигатель – окончательный. Вместо вазовской механики теперь стоит автомат от той же «трешки» BMW, что была донором мотора. Коробка не помещалась в отведенное ей пространство и пришлось немного спилить ребра жесткости у картера.

Со временем жигулевский мотор уступил место 16‑клапанному двигателю BMW M42 объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с.
Со временем жигулевский мотор уступил место 16‑клапанному двигателю BMW M42 объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с.
Задняя оптика создавалась из фонарей от американского прицепа. Хромированные окантовки вытачивались самостоятельно, были добавлены китайские светодиоды и поворотники.
Задняя оптика создавалась из фонарей от американского прицепа. Хромированные окантовки вытачивались самостоятельно, были добавлены китайские светодиоды и поворотники.

Со временем сменились и тормоза – негоже спорткару ездить с барабанами сзади. Создатель долго колдовал, пытаясь установить сзади вазовские дисковые механизмы с возможностью использовать стояночный тормоз. В итоге поступили проще – купили на разборке дисковую тормозную систему от Пассата В5.

Тормоза – лучшее, что есть в ходовой части ISV. Он прекрасно замедляется, да и информативность педали на высоте. Неплоха и динамика, хотя и не дотягивает до яркой внешности. Тем не менее, баварский четырехцилиндровый мотор весело разгоняет желтое купе.

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Но мощнее двигателя не нужно – несмотря на низкий центр тяжести, в виражах ISV валится и кренится. Есть и продольная раскачка. Создатель не скрывает, что строил автомобиль без единого расчета – даже пространственную раму сваривали «по месту». Зато плавность хода для спорткара отличная!

Продолжение - на следующей странице

Образ у купе лаконичный, но гармоничный. Прохожие буквально сворачивают шею.
Гордость создателя – авторские часы с пассажирской стороны, отдающие дань классическим Bugatti.
Изначально ISV был с механической вазовской коробкой, но потом был установлен пятиступенчатый автомат BMW. Селектор – оригинальный.
Часть элементов взяты от «бочки» Audi 80 и удачно вписаны в интерьер.
Общий стиль интерьера был сформирован почти сразу. Качество сборки и материалов превосходно. Отрадно, что и рабочее место вышло правильным.
За пару минут купе превращается в таргу – кожаная крыша снимается.
Сиденья также от Audi 80, но переделаны почти до неузнаваемости.
Двери удерживаются на двух газовых упорах.
Со временем жигулевский мотор уступил место 16‑клапанному двигателю BMW M42 объемом 1,8 литра и мощностью 140 л.с.
Задняя оптика создавалась из фонарей от американского прицепа. Хромированные окантовки вытачивались самостоятельно, были добавлены китайские светодиоды и поворотники.
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