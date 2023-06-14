320 л.с., 7,5 с до 100 км/ч – тест навороченного (ну очень!) китайского» кроссовера
Динамика
Под капотом Tiggo 8 Pro e+ бензиновый турбомотор 1.5 и два электрических. Суммарная пиковая мощность – около 320 л.с.! Правда, в документах указана максимальная 30-минутная мощность – 235 л.с. Но едет кроссовер на все триста, резво ускоряясь в диапазоне от 50-60 до 150-160 км/ч.
Троганье с места и разгон до 20-30 км/ч – на чистой электротяге. Тут динамика могла быть и поживее. А когда едешь неспешно, хитрая трансмиссия, объединяющая моторы с помощью трех сцеплений и трех передач, порой подергивает.
Кроме того, разгон зависит от заряда тяговой батареи. Обещанные 7,5 секунды до 100 км/ч получаются только при полном заряде, а по мере его приближения к нулю выходит уже 11-12 секунд.
На чистом электричестве
Пока заряда много, можно перейти в режим EV – и катить без ДВС. Обещают запас хода 75 км, но реально (если экономить) будет около 50 км. В ездовом плане это самый приятный режим, поскольку управление тягой становится точным и понятным. Можно регулировать и степень рекуперативного замедления, выбирая из трех вариантов.
На электричестве Tiggo 8 Pro e+ достигает «сотни» примерно за 11 секунд. Можно даже обгонять на трассе, хотя максимальная скорость на электротяге по паспорту – 130 км/ч.
Батарею на 19 кВт·ч заряжают от обычной сети 220 В – быстрой зарядки не предусмотрено. Правда, за 260 тысяч рублей можно приобрести зарядный терминал, который сократит время полного заряда примерно с 7 до 2,5 часов.
Экономичность
Вроде бы, всё затеяли ради «зеленой повестки» – то есть экономичности. Однако у гибридов она зависит от ездового цикла. Чем больше торможений с относительно высоких скоростей – тем больше «прибыль». В пробочном городе или при равномерной езде по шоссе экономии вообще может не быть, ведь гибрид на 200 кг тяжелее переднеприводного Chery Tiggo 8 Pro.
Мы ездили в самых благоприятных для гибридов условиях – в горах. На пробеге в 300 км борткомпьютер показал средний расход 8 л/100 км. Правда, первые 30-35 км удалось проехать на заряде батареи, не используя ДВС. Заявленный запас хода – до 1000 км, несмотря на уменьшенный до 45 литров топливный бак (можно лить АИ-92). В реальности – 400-600 км.
Подсчитывая экономию, надо вспомнить, что Tiggo 8 Pro e+ на 1,14 млн рублей дороже обычного Tiggo 8 Pro и на 0,53 млн рублей – полноприводного Tiggo 8 Pro Max. Есть большие сомнения, что эти вложения когда-либо окупятся.
Комфорт
Зато как тихо в машине, особенно в режиме EV! Спереди стоят эффективные шумоизолирующие стекла, шумы от колес и ветра незаметны. Подвеска работает неслышно. В гибридном режиме с заведенным бензиновым мотором, конечно, громче – но акустический комфорт и тут на высоте.
Дополнительный вес батареи и гибридных компонентов помог улучшить плавность хода. Едет Tiggo 8 Pro e+ упруго и уверенно. Легкая раскачка на больших скоростях создает ощущения премиального автомобиля. При этом в управлении машина довольно точная.
Салон отделан богато, материалы очень приятные – и даже обидно, что не прикрыты металлические рамки дверей. Эргономика и передние кресла – не супер, но и не вполне.
На втором ряду места много. А вот на третьем – тесно. Зато багажник вместительный. В нем огорчает лишь отсутствие запаски.
Брать будут?
Интересная машина! Хоть и дорогая. С ней хочется пожить подольше и изучить получше – приятные сюрпризы наверняка еще будут. А может, и неприятные – как, например, гибридные компоненты поведут себя зимой?
Tiggo 8 Pro e+ вряд ли станет бестселлером. Это, скорее, имиджевая модель, показывающая технологический уровень марки Chery. И надо признать – это высокий уровень.
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