4 ситуации, когда проехать на красный не только можно, но и нужно

Проезд на запрещающий сигнал светофора – одно из самых серьезных нарушений ПДД. Однако есть случаи, когда остановка может принести гораздо больший вред.

1. Завершение маневра

Если водитель успел выехать на перекресток еще на зеленый сигнал светофора, он должен двигаться «в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка» (п. 13.7 ПДД).

Более того, у такого водителя есть приоритет перед автомобилями поперечного направления, для которых уже загорелся зеленый. Ведь резко затормозив посередине перекрестка, «опоздавший» может спровоцировать аварию или просто затруднить проезд другим участникам движения.

В пробке это не «работает»!

Если впереди образовался затор, из-за которого водитель не успел пересечь перекресток до включения красного сигнала светофора, его оштрафуют по ч.1 ст.12.13 КоАП РФ на 1000 рублей. Несмотря на то, что он начинал маневр на зеленый.

Логика простая: водитель вполне мог предвидеть, что затор вынудит его остановиться на перекрестке, создав помеху для ТС, следующих в поперечном направлении.

2. Работает регулировщик

Как быть, если горит красный свет, но стоящий на перекрестке сотрудник ГИБДД жестом подает команду продолжать движение? Проезжать, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора, а также знак и разметку, если они имеются (п. 6.15 ПДД). Приоритет – у регулировщика.

3. Крайняя необходимость

Бывают ситуации, когда промедление может стоить жизни человеку. Как правило, водителя не привлекают к ответственности, если он проезжает на красный на пустой дороге, чтобы успеть отвезти в больницу тяжело раненного в ДТП человека.

В этом случае обычно апеллируют к ст. 2.7 КоАП РФ («Крайняя необходимость», которая гласит: «Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

4. Едет спецтранспорт

Проезжать на красный сигнал светофора имеют право водители скорой помощи, полицейских и пожарных машин, автомобилей газовой службы, МЧС и прочих. Важное условие: ехать автомобиль должен на выполнение неотложного служебного задания, с включенным проблесковым маячком и сиреной (только это дает спецтранспорту преимущество перед другими ТС).

Но как быть, если вы остановились перед светофором на красный, а позади сигналит «скорая»?

С одной стороны, за непропуск спецтранспорта следует серьезное наказание: штраф от 3000 до 5000 рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до года. (ч. 2. ст. 12. 17 КоАП РФ). Да и чисто по-человечески, наверное, правильнее пропустить «скорую».

С другой стороны, за пересечение стоп-линии на «красный» при первом нарушении оштрафуют на 1000 рублей. При повторном, кроме штрафа 5000 рублей, грозит лишение прав на 4-6 месяцев. Как поступить правильно: проскочить на «красный», рискуя получить внушительный штраф или ждать «зеленого», переживая, что из-за тебя «скорая» может не успеть?

Комментарий эксперта

Виктор Скрипченко, управляющий партнер юридической компании «Скрипченко и партнеры»:

– Водитель должен уступить дорогу спецтранспорту, но не в ущерб безопасности и не нарушая другие Правила дорожного движения. Например, подъехать к обочине или перестроиться на другую полосу.

Если же пересечение стоп-линии на красный свет является единственным способом пропустить «скорую», водитель должен принять решение, исходя из конкретной ситуации. Ведь за пересечение стоп-линии на красный свет его могут оштрафовать.

Водителю придется доказывать, что он уступал дорогу специальному транспорту. И есть шанс, что суд признает это малозначительным административным правонарушением, обстоятельством, исключающим противоправность действий. И водитель может избежать наказания. Однако все зависит от конкретных обстоятельств, включая наличие свидетелей, видеозаписей и других доказательств.

При этом непредоставление преимущества спецтранспорту влечет бОльший штраф, нежели пересечении стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора.

Наконец, самое главное. Скорая помощь спешит к людям, находящимся в критической ситуации. Каждая секунда может иметь значение. Поэтому, если есть возможность безопасно пропустить «скорую», даже нарушив ПДД, то с человеческой точки зрения это правильное решение. Штраф можно оплатить, а жизнь человека — бесценна.