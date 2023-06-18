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Штраф за то, что просто моргнул дальним светом — мнение ГИБДДШтраф за то, что просто моргнул дальним светом — мнение ГИБДД
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Штраф за то, что просто моргнул дальним светом — мнение ГИБДД

Это нарушение прокомментировал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

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Итак, в подобной ситуации оказался читатель «За рулем». Вот как он описал произошедшее:

На перекрестке водитель впереди стоящей машины немного задержался с началом движения. Я посигналил ему дальним светом фар. И вдруг из той машины вышел сотрудник ДПС. Он приказал мне остановиться и с «обиженным» видом выписал штраф за нарушение правил пользования фарами. Я обратился с жалобой в районный отдел ГИБДД, но, поскольку инспектор, составивший на меня протокол, был из областного центра, меня направили в областной отдел. В результате я решил, что проще заплатить штраф, чем добиваться правды. Но вопрос остался открытым: действительно ли я нарушил ПДД и правомерно ли передвижение инспектора ГИБДД на гражданском автомобиле?

Сергей Ивановский, г. Павловск

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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Использование света фар регламентировано 19-м разделом ПДД. Помимо целей освещения пространства впереди транспортного средства (при условии, что не ослепляются встречные и попутные водители), дальний свет может применяться для предупреждения о намерении произвести обгон (пункт 19.11).

Так что с формальной точки зрения описанные вами действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.20 КоАП РФ (предупреждение или штраф 500 рублей).

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Административный регламент, утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, запрещает при выполнении сотрудниками действий, непосредственно связанных с осуществлением надзора за дорожным движением, использование транспортных средств, не относящихся к патрульным. В то же время к патрульным могут относиться транспортные средства, не имеющие соответствующих цветографических схем. Установить, из какого транспортного средства вышел сотрудник Госавтоинспекции и осуществлял ли он в данный момент надзор за дорожным движением, можно было бы в ходе проверки, назначенной по вашему обращению к соответствующему должностному лицу.

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Фото: ТАСС и «За рулем»

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За РулемКацубо Игорь
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