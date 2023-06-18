Штраф за то, что просто моргнул дальним светом — мнение ГИБДД

Это нарушение прокомментировал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Итак, в подобной ситуации оказался читатель «За рулем». Вот как он описал произошедшее:

— На перекрестке водитель впереди стоящей машины немного задержался с началом движения. Я посигналил ему дальним светом фар. И вдруг из той машины вышел сотрудник ДПС. Он приказал мне остановиться и с «обиженным» видом выписал штраф за нарушение правил пользования фарами. Я обратился с жалобой в районный отдел ГИБДД, но, поскольку инспектор, составивший на меня протокол, был из областного центра, меня направили в областной отдел. В результате я решил, что проще заплатить штраф, чем добиваться правды. Но вопрос остался открытым: действительно ли я нарушил ПДД и правомерно ли передвижение инспектора ГИБДД на гражданском автомобиле?

Сергей Ивановский, г. Павловск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Использование света фар регламентировано 19-м разделом ПДД. Помимо целей освещения пространства впереди транспортного средства (при условии, что не ослепляются встречные и попутные водители), дальний свет может применяться для предупреждения о намерении произвести обгон (пункт 19.11).

Так что с формальной точки зрения описанные вами действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.20 КоАП РФ (предупреждение или штраф 500 рублей).

Административный регламент, утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, запрещает при выполнении сотрудниками действий, непосредственно связанных с осуществлением надзора за дорожным движением, использование транспортных средств, не относящихся к патрульным. В то же время к патрульным могут относиться транспортные средства, не имеющие соответствующих цветографических схем . Установить, из какого транспортного средства вышел сотрудник Госавтоинспекции и осуществлял ли он в данный момент надзор за дорожным движением, можно было бы в ходе проверки, назначенной по вашему обращению к соответствующему должностному лицу.

Как поступить, если вы догнали патрульную машину, — обгонять или нет? Разъяснения — тут.

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Фото: ТАСС и «За рулем»