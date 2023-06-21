Что будет, если ездить с грыжей на колесе

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин объяснил, какие грыжи на боковине шины наиболее опасны и требуют немедленной замены колеса.

Бывает, возникают грыжи прямо на протекторе. С таким колесом не поездишь: здорово «бьет» в руль. А вот боковые грыжи многие игнорируют, считая, что на ездовые качества они сильно не влияют.

Можно ли ездить с грыжей в колесе и какие из них особенно опасны? Какие грыжи еще можно отремонтировать, а какие – нет?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Грыжа – выпуклость на боковине шины, которая образуется из-за разрыва нитей корда в этом месте. Возникает из-за удара шины о выступ (например, бордюрный камень) или об острый край ямы в дорожном покрытии. После такого удара следует сразу же осмотреть колеса. Колесные диски, особенно легкосплавные, могут приобрести опасные трещины, а на шинах образоваться грыжи. Причем грыжа может образоваться и на внутренней, невидимой части шины.

Если на шине образовалась грыжа с выпуклостью более 10 мм, то вероятность внезапного разрыва очень велика.

С небольшой грыжей можно потихоньку доехать до места, где вы замените шину. Менее опасна грыжа на заднем колесе автомобиля, а потому, при отсутствии запаски, имеет смысл переставить поврежденное колесо на заднюю ось. Если запаска есть, то не следует затягивать с заменой поврежденного колеса запасным, особенно если оно полноразмерное, а колесо и шина идентичны остальным.

Выбор между узкой докаткой и колесом с грыжей зависит от размера грыжи.

Ремонт шины с грыжей невозможен, поскольку не существует технологии соединения разорванных нитей корда или их замены.

Наш вердикт

Ремонтировать такое повреждение не стоит (хотя некоторые шиномонтажники за это берутся) – изначальные характеристики прочности и ресурса покрышке все равно не вернуть. Даже в отремонтированном виде она сгодится разве что на роль запаски.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте



Фото: Reddit, «За рулем»