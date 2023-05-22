Меняем колеса на «модные»: как не попасть на штраф ГИБДД

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Правила использования нештатного оборудования автомобиля в очередной раз ужесточились в 2021 году, а уж на нестандартные колеса Госавтоинспекция обращала внимание всегда.

Рассказывая о законных способах улучшить свою машину, эксперт «За рулем» Алексей Ревин отдельно останавливается на выборе дисков и шин. Он подчеркивает, что шины и диски нештатных размеров устанавливать запрещено, а допустимы только те, что указаны на табличке – обычно она находится на стойке двери или лючке бензобака.

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Иногда ставят нерекомендованные, но близкие по размерности шины. Например, вместо 185/65 R15 используют 195/65 R15. Плюсы есть: увеличивается клиренс, улучшается плавность хода на неровной дороге. Но есть и минусы: неизвестно, как это повлияет на управляемость. Подумайте, стоит ли экспериментировать?» – пишет эксперт.

Совет: чтобы гарантированно улучшить ездовые характеристики автомобиля, стоит взять шины рекомендованной размерности, но лучше, чем были. Например, те, что занимают первые места в наших тестах.

А что еще можно улучшить в машине без риска попасть на штраф? Изучаем полный список!

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Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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