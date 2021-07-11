ГИБДД напомнила, за какое переоборудование авто уже штрафуют

Водитель должен на 10 дней устранить нарушение и предоставить автомобиль в ГИБДД, иначе регистрация будет аннулирована.

В Госавтоинспекции еще раз обратили внимание автомобилистов на правила тюнинга, действующие в России. В ведомстве отмечают: если оборудование не значится в одобрении типа транспортного средства, его установку надо согласовывать с ГИБДД.

«Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны проводиться только с разрешения ГИБДД, а информация о них должна быть внесена в регистрационные документы». — приводит Autonews разъяснение от ГИБДД.

Это нужно узаконить

Под санкции, в частности, попадают нестандартные и незарегистрированные элементы:

бамперы, спойлеры

лебедки, фаркопы, «кенгурятники»

ГБО

элементы подвески

выхлопная система

светотехника

Что будет, если остановили

Таким образом, любой тюнинг этих частей, не оформленный в должном порядке, считается незаконным. Ездить на таких автомобилях — запрещено. Предусмотрен штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»), а при повторном нарушении он составит уже 5000 рублей, причем водителю будет грозить лишение прав на 1–3 месяца.

Кроме того, машину с незаконным тюнингом могут снять регистрации и забрать СТС: если в течение 10 дней после наложения штрафа нарушение не устранено и автомобиль не предоставлен в ГИБДД по месту регистрации, регистрация транспортного средства будет аннулирована, заявили в ГИБДД.

Штрафовать за тюнинг начали с 1 июля, а кроме того, с этой даты поменяли правила ввоза б/у иномарок и запретили въезд в «чистые» зоны машинам без экокласса; мы подробно говорили обо всех этих нововведениях.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС