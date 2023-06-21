Как обеспечить двигателю ресурс в 300 тыс. км без капремонта

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До недавнего времени такой ресурс можно было встретить только у грузовых автомобилей, и то импортного производства. Для них это естественная величина. Однако технологии развиваются – и правильно подобранный союз двигателя и масла может привести к таким показателям и некоторые отечественные двигатели.

За последние годы отечественные моторостроители отметились рядом успешных проектов, ориентированных на востребованные модификации легковых и коммерческих автомобилей, выпускаемых ГАЗом. И показательным примером удачного внедрения новых силовых агрегатов может служить свежая модификация 2,5-литрового турбодизеля серии G21, выпускаемого в Нижнем Новгороде.





Этот мотор создан на основе хорошо зарекомендовавшего себя китайского аналога марки Foton и уже устанавливается на популярные грузовички и фургоны «Газели Next». Особенностью данных дизельных моторов является их достаточно солидная мощность и высокий крутящий момент на малых оборотах. Это обеспечивает автомобилю неплохие динамические характеристики и более уверенное поведение, например, при движении по бездорожью.

Современные двигатели оборудованы системой электронного управления, которая контролирует работу двигателя и оптимизирует его параметры для достижения максимальной производительности и минимизации расхода топлива. Одним из важных достоинств, касающихся конструкции новых газовских моторов, является их повышенная надежность и долговечность, обеспечиваемая использованием современных материалов и технологий.



Максимальная мощность нового движка от ГАЗ достигает 149 л.с. при крутящем моменте в 330 ньютон-метров. Кстати, крутящий момент достигает высоких значений даже на низах. Например, при 1000 об/мин он составляет 305 Нм. По предварительным оценкам, проектный ресурс такого турбодизеля должен составлять не менее 300 тыс. км до капремонта. А если своевременно обслуживать мотор и вовремя менять технические жидкости, то эта цифра и вовсе не предел.

Датчик давления масла есть не везде. Но он позволяет быть уверенным в нормально подаче масла.

В частности, ряд экспертов, проводивших испытания дизелей серии G21, считают, что при грамотной эксплуатации они вполне могут накатать и до полумиллиона километров. Тут многое зависит от периодичности обслуживания и качества используемых расходников, в том числе от дизельного топлива и, безусловно, моторного масла. Радует то, что на нашем рынке сейчас уже стали появляться отечественные качественные ГСМ, в том числе со спецификациями, ориентированными на вазовские и газовские агрегаты. Так, например, недавно в продажу поступила новая «полусинтетика» серии 10W-40 A3/B4 от немецкого бренда reinWell, производство которой полностью локализовано на территории нашей страны.

Масла 10W-40 A3/B4 разливаются в канистры по 1 л, 4 л, 60 л и в бочки объемом 200 литров.

Новинка представляет собой моторное масло с использованием синтетических компонентов и адаптированным для российских условий пакетом присадок.



Как отмечают эксперты, продукт 10W-40 A3/B4 от reinWell удовлетворяет современным международным стандартам API/ACEA и оптимально подходит для машин таких российских марок, как ВАЗ и ГАЗ. Параметры вязкости нового отечественного масла подобраны таким образом, чтобы обеспечить легкий запуск двигателя даже в сильный мороз и надежную его защиту от износа при высоких температурах.



Классификация А3/В4 означает, что рабочие характеристики этого моторного масла сохраняются на протяжении длительного времени. С точки зрения своей практической применимости масла reinWell классификации A3/B4 могут быть рекомендованы для широкого круга современных двигателей, включая бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, в том числе оснащенные каталитическими нейтрализаторами.

Потемневшее масло говорит о его эффективности и мытье мотора. А отсутствие стружки – о хорошем масле.

Масло с хорошими защитными и смазывающими свойствами продлевает ресурс мотора. Частая замена масла благоприятно скажется на работоспособности мотора. В этом смысле выбор reinWell может стать хорошим решением: при качествах, основанных на европейских разработках, его стоимость сопоставима с российскими маслами благодаря локализации производства в России и упрощению упаковки. В канистрах нет матовых этикеток и анатомических крышечек, раздувающих стоимость продукта.

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