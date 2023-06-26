Что происходит на рынке авто с пробегом в России летом 2023

Параллельный импорт, массовый приход в Россию китайских производителей автомобилей и, конечно, санкции, - все это изменило наш рынок до неузнаваемости. О том, чего ждать обычным покупателям, «За рулем» поговорил с директором крупнейшего в стране дилерского центра.

О последних изменениях на рынке авто с пробегом в мае-июне

Александр Истомин, директор Директор РОЛЬФ Северо-Запад, РОЛЬФ Дмитровка и РОЛЬФ Якиманка:

— Вторичный рынок автомобилей в мае показал заметный рост. Такая тенденция продолжится?

— Мы действительно наблюдаем сейчас высокую клиентскую активность на рынке, хотя из некоторых регионов уже поступает информация о замедлении. Так или иначе, предпосылок для изменения тренда пока нет, люди хотят покупать и менять автомобили, как и раньше, а то, что предложение новых авто сильно сократилось, благоприятно отражается на рынке авто с пробегом.

В мае 2023 года россияне приобрели 501,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом , что на 53,7% больше по сравнению с прошлым годом – такие данные приводит «Автостат».

— Южная Корея недавно решила ужесточить правила экспорта автомобилей в Россию. Теперь наш рынок автомобилей будет переваривать сам себя, плюс новоявленные китайские бренды?

— Да, многие страны начинают дополнительно регулировать экспортную политику, однако, на сегодняшний день, мы не наблюдаем дефицита предложений из Южной Кореи.

Плюс достаточно активны поставки автомобилей европейского и американского происхождения. Довольно давно мы наладили каналы и альтернативных поставок иностранных автомобилей. Поэтому рано говорить, что наш рынок будет ограничен только Китаем. Сегодня в Рольф представлен большой выбор новых автомобилей, от доступных до премиальных, в том числе есть большая линейка электромобилей. Всего сегодня в Рольф насчитывается свыше 4 500 новых автомобилей.

— А параллельный импорт из Европы – с ним вам приходится конкурировать? Или ввоз «бэушек» из Европы серыми дилерами или частниками – это слишком дорогая, неудобная для покупателей история?

— Параллельный импорт сейчас очень многогранен. Если речь идет о ввозе автомобилей физлицами, то, действительно, мы наблюдаем существенные объемы в этом направлении, но я бы не сказал, что мы с этим конкурируем. Эти автомобили дополняют наш рынок, а в дальнейшем попадают и к нам на склады, но только при условии, что они ввезены легально с уплатой всех таможенных платежей, а также мы дополнительно проверяем их европейскую историю, чтобы убедиться в юридической чистоте.

Здесь очень много нюансов, рисков и подводных камней, поэтому ввозить автомобили для себя, если вы частное лицо, действительно может быть опасно.

— Из-за наводнивших рынок перекупщиков и некоторых нечестных дилеров многие опасаются приобретать машину с пробегом самостоятельно. Отсюда и всплеск интереса к услуге автоподбора. Она по-прежнему актуальна или сходит «на нет»?

— Услуга автоподбора действительно популярна, по моим наблюдениям, спрос на нее устойчивый. У нас даже в планах сделать специальный сервис для профессиональных подборщиков, чтобы они могли быстрее и удобнее получать информацию о наших автомобилях, потому что мы всегда нацелены на максимальную прозрачность.

Как сегодня покупают авто с пробегом

— Расскажите про хаб автомобилей с пробегом «Рольф Северо-Запад»: что его отличает от десятков других крупных дилерских центров?

— Здесь я могу говорить очень много и долго! Начну с того, что это крупнейшая площадка по продаже автомобилей с пробегом в нашей стране, склад составляет 2000 автомобилей.«Рольф Северо-Запад» – это то место, откуда невозможно уехать без автомобиля, потому что у нас есть автомобили всех сегментов, от совсем доступных, которые отлично подойдут как первый автомобиль, до премиальных и люксовых. Есть даже коллекционные.

Мы специально фокусируемся на том, чтобы создать такое место, где есть вообще всё. Еще мы очень много внимания уделяем честности и прозрачности. Мы всегда говорим клиентам абсолютно все, что мы знаем о наших автомобилях. И каждый наш сотрудник знает три принципа, всегда говорить правду, всегда быть вежливым и всегда соблюдать договоренности. Это то, что отличает «Рольф Северо-Запад» от других автосалонов.

В пятерку самых популярных моделей вторичного рынка в мае вошли: Ford Focus (10,8 тыс. шт., +59%); Hyundai Solaris (9,9 тыс. шт., +45,1%); Lada 2114 «Самара-2» (9,9 тыс. шт., +11%); Kia Rio (9,7 тыс. шт., +52,1%); Toyota Corolla (9,2 тыс. шт., +75,9%).

— Какому способу покупки автомобиля отдают предпочтение ваши клиенты: трейд-ин, кредит или большинство приезжает в автосалон с пачкой наличных денег?

— Примерно 50% сделок совершаются с помощью кредита. Кредитная доля заметно выросла, когда стартовала программа Рольф-финанс. И около 40% клиентов сдают свой старый автомобиль при покупке. С пачкой наличных тоже приходят, но это когда клиенты не знали об условиях Рольф-финанс и заранее взяли потребительский кредит в банке.

— Давайте пройдемся по процессу выбора и покупки авто с пробегом от начала до конца с точки зрения клиента. Допустим, я хочу сдать свой старый автомобиль в трейд-ин, взять новый посвежее, а остаток в стоимости доплатить за счет кредита. Сколько дней (или часов) мне придется потратить на это в вашем автосалоне?

— На текущий момент это время варьируется от двух до пяти-шести часов. Зависит в первую очередь от двух факторов: это скорость одобрения кредита и согласование условий по страхованию. У всех банков и страховых свои требования и свои процедуры. Иногда добавляется третий - углубленная диагностика сдаваемого автомобиля.

Сейчас мы активно разрабатываем интеграции с банками и страховыми компаниями, чтобы на программном уровне соединить наши процессы, уверен это сильно снизит время пребывания клиента в салоне при покупке.

Как выгодно купить автомобиль с пробегом

— На какую реальную скидку может рассчитывать среднестатистический покупатель относительно первоначальной цены, скажем, в объявлении о продаже на каком-то агрегаторе (Авито, auto.ru)? От чего зависит размер скидки?

— Здесь все действительно индивидуально. В основном размер скидки зависит от способа приобретения. Есть ли трейд-ин или кредит.

Тут важно обозначить, что тема скидок не такая актуальная, как например в продажах новых автомобилей. Машины с пробегом уникальные, и если автомобиль подходит, то наличие скидки не играет большой роли для клиента.

— Известно, что вы активно выкупаете автомобили в регионах. В чем смысл?

— Смысл в том, чтобы найти максимум хороших автомобилей, которые нужны нашим клиентам. Рынок Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, большой, но составляет всего 20-25 % емкости всего рынка РФ. Большинство автомобилей продается в регионах. А как мы ранее обсудили, нам важно создать такой выбор, чтобы каждый клиент смог уехать от нас на новом для себя авто.

— Предположим, я нашел интересную мне машину в нужной комплектации в каком-то отдаленном регионе, скажем, в Ижевске. Ехать за ней из Москвы неудобно, да и боязно. Могу я поделиться наводкой с Рольфом, чтобы эту машину выкупили и привезли на реализацию в один из ваших супер-хабов?

— Да, можете, мы обязательно поможем с такой покупкой.

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в мае достигла 1 млн 385 тыс. рублей: это на 28 тыс. рублей или 2% больше, чем месяцем ранее.

Гарантия и техническое обслуживание

— Сегодня в любом автосалоне заявляют, что каждый автомобиль проверен по 100500 пунктам диагностики. Но буквально недавно моя подруга покупала (не в Рольфе) BMW X3, и через неделю выяснилось, что колодки стерты в «ноль» и уже царапают диски. Пришлось ей возвращаться в автосалон и доказывать, что она не гоняла всю эту неделю по гоночной трассе, прикончив тормоза. У вас бывают такие случаи и как они обычно разрешаются?

— Это очень важный вопрос, и я хочу остановится здесь подробно. Мы очень много времени инвестируем в обучение наших диагностов и техников, которые отвечают за правильное техническое описание автомобиля при продаже. Мы понимаем, что на нас лежит огромная ответственность, в первую очередь за безопасность наших клиентов. И в чем здесь основная сложность. Все узлы и агрегаты на автомобиле мы проверяем на работоспособность, но по некоторым из них мы не можем оценить степень износа. То есть, гипотетически, полностью исправный автомобиль через несколько километров может стать неисправным, потому что какой-то из элементов имел износ, допустим, 99%.

А теперь основной вопрос, как мы с этим работаем, и я бы сказал, что это предмет для гордости. Во-первых, у нас работает программа «Возврат за 7 дней». То есть клиент может без объяснения причин вернуть автомобиль, даже если он просто не понравился теще.

Во-вторых, у нас действует гарантия Рольф.

В-третьих, в спорных ситуациях мы всегда стараемся встать на сторону клиента.

Так как мы работаем с технически очень сложными устройствами, конечно, какие-то подобные истории возникать могут. Но все наши продукты и наш подход направлены на то, чтобы решать возникающие сложности в пользу клиента.

— Вы ведь оказываете и сервисное обслуживание, а значит владеете информацией и о рынке запчастей. Откуда сегодня поставляются расходники и запчасти для популярных у нас моделей? Это по-прежнему Казахстан и Турция или уже доминируют китайские поставщики?

— По запчастям мы имеем сейчас на 95-98% ту же доступность, к которой все привыкли. Во-первых, большинство импортеров, которые приостановили поставки автомобилей в РФ, поддерживают поставки запчастей на центральные склады этих брендов. Также, действительно, мы сильно нарастили объем поставок из Китая, потому что у наших клиентов есть запрос на качественный неоригинал по более доступной цене. Но самое главное, мы запустили свой собственный бренд запчастей, под маркой Роспарт, в основном он нацелен, чтобы закрыть потребности клиентов в обслуживании купленных у нас авто с пробегом.

— А какие автомобили сегодня лучше не покупать из-за проблем с запчастями? Можно ли выделить такие марки? Или все зависит от конкретной модели и модификации автомобиля?

— Да, вы правы, все зависит скорее от конкретных моделей. Общий тренд сейчас такой, что почти все запчасти для слесарного ремонта для нас доступны, причем для всех марок, даже официально у нас не представленных. Есть сложности с некоторыми моделями в части кузовных запчастей. Но здесь тоже, думаю, вскоре решим этот вопрос, так что советую покупать любые машины.

Что будет дальше со вторичным рынком автомобилей в России

— И самое главное, пожалуй. Что будет с ценами на вторичном рынке автомобилей – ваш прогноз на 3-6 месяцев.

— За последние несколько лет все так драматично менялось, что сейчас я бы не рисковал что-то прогнозировать по ценам. Но что можно сказать – автомобили покупают несмотря ни на что, то есть спрос очень устойчивый. На этом фоне влиять на цену будут два фактора. Первый – это доступность новых автомобилей. Прежде всего количество произведенных и ввезенных в РФ авто. А второй – это курс валют.

Фото: vk.com/rolfcompany