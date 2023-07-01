Автомобиль сам себя починит: отличный лайфхак от читателя «За рулем»
На моей Ниве ВАЗ‑2123 понадобилось снять тормозной барабан для замены рабочего цилиндра.
Сделал это с трудом: образовавшийся буртик на краю барабана задевал за колодки.
Для удаления буртика перевернул барабан внутренней частью наружу и закрепил на шпильках двумя гайками. Завел двигатель, включил первую передачу, полуось вместе с барабаном начала вращаться. Трехгранным напильником сточил буртик. После ремонта барабан без труда встал на место.
Не забываем о безопасности: под колеса – упоры, под задний мост – надежную опору.
В. Васильев, Тверская область
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Фото: В. Васильев
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!