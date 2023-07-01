#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Navistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топливаNavistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топлива
Это кажется почти невероятным, ведь многие...
Начались продажи броского кроссовера по цене Geely CoolrayНачались продажи броского кроссовера по цене Geely Coolray
Компания Dongfeng начала продажи обновленной...
Итальянский кабриолет ателье Giallo Exploit.Наши Нивы за границей – 11 неизвестных проектов
Лада Нива была одной из самых востребованных...

Автомобиль сам себя починит: отличный лайфхак от читателя «За рулем»

Но не забывайте о технике безопасности!

За РулемХитрость водителя при замене свечей – простое и бесплатное решение

На моей Ниве ВАЗ‑2123 понадобилось снять тормозной барабан для замены рабочего цилиндра.

Сделал это с трудом: образовавшийся буртик на краю барабана задевал за колодки.

Для удаления буртика перевернул барабан внутренней частью наружу и закрепил на шпильках двумя гайками. Завел двигатель, включил первую передачу, полуось вместе с барабаном начала вращаться. Трехгранным напильником сточил буртик. После ремонта барабан без труда встал на место.

Не забываем о безопасности: под колеса – упоры, под задний мост – надежную опору.

В. Васильев, Тверская область

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемКак сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Васильев

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+10