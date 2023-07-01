Автомобиль сам себя починит: отличный лайфхак от читателя «За рулем»

Но не забывайте о технике безопасности!

На моей Ниве ВАЗ‑2123 понадобилось снять тормозной барабан для замены рабочего цилиндра.

Сделал это с трудом: образовавшийся буртик на краю барабана задевал за колодки.

Для удаления буртика перевернул барабан внутренней частью наружу и закрепил на шпильках двумя гайками. Завел двигатель, включил первую передачу, полуось вместе с барабаном начала вращаться. Трехгранным напильником сточил буртик. После ремонта барабан без труда встал на место.

Не забываем о безопасности: под колеса – упоры, под задний мост – надежную опору.

В. Васильев, Тверская область

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Эти запчасти ВАЗ подходят не только Ладам (личный опыт)

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Фото: В. Васильев