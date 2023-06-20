Какие запчасти ВАЗ подходят для обслуживания «китайца» (личный опыт)
При замене задних колодок на Chery Tiggo с одной стороны не оказалось прижимных пружинок.
Вместо оригинальных идеально подошли пружинки от передних тормозов вазовской «классики».
Концы пружинок заводим в отверстия пальцев, стопоря их, а верх прижимает колодку.
С. Мошников, Республика Карелия
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Вот что нужно знать при замене тормозных колодок.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: С. Мошников
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Chery Tiggo (2)
Достоинства:
тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается
Недостатки:
пластик поскрипывает, динамики бы побольше
Комментарий:
купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею