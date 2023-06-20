Какие запчасти ВАЗ подходят для обслуживания «китайца» (личный опыт)

Читатель «За рулем» подобрал подходящую деталь при замене задних колодок на Chery Tiggo.

При замене задних колодок на Chery Tiggo с одной стороны не оказалось прижимных пружинок.

Вместо оригинальных идеально подошли пружинки от передних тормозов вазовской «классики».

Концы пружинок заводим в отверстия пальцев, стопоря их, а верх прижимает колодку.

С. Мошников, Республика Карелия

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.

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Вот что нужно знать при замене тормозных колодок.

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Фото: С. Мошников