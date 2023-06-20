Какие запчасти ВАЗ подходят для обслуживания «китайца» (личный опыт)

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Читатель «За рулем» подобрал подходящую деталь при замене задних колодок на Chery Tiggo.

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При замене задних колодок на Chery Tiggo с одной стороны не оказалось прижимных пружинок.

Вместо оригинальных идеально подошли пружинки от передних тормозов вазовской «классики».

Концы пружинок заводим в отверстия пальцев, стопоря их, а верх прижимает колодку.

С. Мошников, Республика Карелия

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Фото: С. Мошников

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За РулемРевин Алексей
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

За РулемАлександр
Chery Tiggo  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается

Недостатки:

пластик поскрипывает, динамики бы побольше

Комментарий:

купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею

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