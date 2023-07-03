3 июля – День ГИБДД. Поздравляем!

Журнал «За рулем» дружит и сотрудничает с ГИБДД с 1936 года.

Цели у старейшего автомобильного издания страны («За рулем» в 2023-м исполнилось 95 лет) и ГАИ исторически совпадают – добиваться порядка на дорогах и исправного технического состояния всех машин.

«Вопрос, который должен особенно волновать нас, друзей автодорского движения, это – вопрос о технической грамотности. Наша техническая безграмотность чудовищна», – писал в журнале «За рулем» в 1928 году Ник. Погодин, в будущем автор сценария «Кубанских казаков».

Второй главной темой всех выпусков первых лет были дороги, вернее, их состояние или отсутствие.

А в июльском номере 1936 года, как раз ко дню рождения Госавтоинспекции, вышла критическая статья «О некоторых недостатках организации московского уличного движения». В ней попеняли и ОРУД – отделу регулирования уличного движения, и Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция одной из первых поздравила журнал с юбилеем. С визитом редакцию посетил замначальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин – вручил нам грамоту за активное сотрудничество в деле сохранения жизни и здоровья граждан на дорогах России. Сердечно благодарим! И работаем дальше.

Объясняем и советуем

Уже в 1932 году, на рассвете автомобилизации страны, отмечали рост аварийности на дорогах – и журнал не мог остаться в стороне. Рубрики, посвященные безопасному вождению и водительской грамотности, неизменно жили на страницах все 95 лет.

Нет аспекта в сфере безопасности движения, которого журнал не касался бы на своих страницах. От недостатков работы автошкол – во все их времена – до циклов материалов по контраварийной подготовке.

В 1961 году, когда ГАИ и ОРУД стали единой службой, журнал уже вел постоянную рубрику «Водителя лишили прав». На конкретных примерах из жизни мы объясняли, почему произошло ДТП и как можно было его избежать. Почитайте, всё это есть в нашем архиве: «А ведь несчастья могло и не быть, если бы С. А. Титов вел свой автомобиль со скоростью 20 км/ч, как этого требуют Правила».

Очень популярной была постоянная рубрика «Стоп-ляп» – читатели присылали фотографии нелепо установленных дорожных знаков. И до сих пор, с конца 60‑х годов, очень популярен наш «Экзамен на дому» – тесты на знание ПДД. Задачки для него нам многие годы помогает готовить Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ.

Само собой, огромное внимание уделяли обслуживанию автомобиля, внушая многомиллионной аудитории, например, что проверка работоспособности фар перед выездом – элементарная и совершенно не обременительная забота о безопасности себя и других.

Дела и достижения

На особом счету целевые акции редакции «За рулем» и Госавтоинспекции. Так, в 80‑х редакция и сотрудники ГАИ регулярно проводили совместные рейды. Находили массовые стоянки под запрещающими знаками, интересовались у нарушителей, что побудило их откровенно проехать на красный свет. Ловили нетрезвых водителей. «Даже «самые маленькие» нарушения – это всегда зерна, на которых может произрасти большая беда», – переживал тогда старейшина нашего журналистского цеха Виктор Панярский.

Один из свежих примеров: десять лет назад мы вместе с ГИБДД провели агитационную кампанию в поддержку использования водителями светоотражающих жилетов. Они реально спасают жизни в темное время! Сегодня жилеты прописаны в ПДД – пункт внесен в 2018 году. Считаем, в этом есть и наша заслуга.

Мы продолжаем поддерживать с Госавтоинспекцией тесные контакты – и поздравляем ее с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 3 июля!

Читайте «За рулем», уважайте ПДД и берегите себя!

Фото: «За рулем» и Depositphotos