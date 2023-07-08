Краш-тесты «За рулем»: гремело на всю Россию!

Наш журнал за свою многолетнюю историю провел целый ряд неординарных краш-тестов. По их итогам производители вносили изменения в конструкцию, а наши читатели получали пищу для размышлений.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Эволюция сделала автомобили быстрыми, экономичными, эргономичными. И безопасными – что подтверждается многочисленными краш-тестами. Автомобили разбивают в исследовательских целях по стандартным методикам (самая известная из них – EuroNCAP).

Однако в реальной жизни ДТП случаются не по прописанным сценариям. И последствия не всегда бывают прогнозируемыми.

Маршрут на тот свет

В свое время статья, опубликованная под таким названием («За рулем» №5 за 2003 год), наделала много шума. Скандал прогремел на всю страну!

Вкратце напомним канву. В конце девяностых и начале нулевых в стране стали чрезвычайно популярны маршрутки – сделанные на базе ГАЗелей микроавтобусы заполонили улицы российских городов. И все бы ничего, но люди набивались в них как сельди в бочки, а водители ездили, не соблюдая правила: носились как угорелые, проезжали на красный, поворачивали через сплошную, останавливались для посадки-высадки пассажиров чуть ли не посреди проезжей части. Это были совершенно безбашенные люди.

Положение усугублялось тем, что для прохождения сертификации микроавтобусов краш-тест не требовался. Поэтому в рассчитанной на 13 пассажиров серийной нижегородской маршрутки стояли хлипкие сиденья, у которых не было не только ремней безопасности (у 11 кресел), но и подголовников (у всех).

На краш-тест отправили свежекупленный микроавтобус ГАЗ-322132, ничем не отличающийся от десятков тысяч своих собратьев. В салоне разместили семь манекенов. Удар о деформируемое препятствие проводили с 40-процентным перекрытием, согласно стандарту для легковых автомобилей ЕЭК ООН №94.

Лебедка смогла разогнать маршрутку до 54,8 км/ч вместо необходимых 56 км/ч. Но это ГАЗели не помогло: кузов частично слетел с рамы и сильно деформировался. Снятая информация с установленных на манекенах датчиков была неутешительна: два из них получили «смертельные» травмы, еще двум «пассажирам» светила реанимация. У остальных травмы были не «смертельными», но уровень потенциальных повреждений все равно значился высоким. Будь в салоне полная загрузка, картина была бы еще более печальная.

После нашего краш-теста ГАЗ заявил о модернизации кузова для маршрутного такси. В нем было уже 12 пассажирских мест, все кресла крепились лицом по ходу движения и снабжались инерционными ремнями безопасности. Пол и борта в районе крепления сидений были усилены профилями и накладками. А еще ГАЗ начал в обязательном порядке устанавливать на маршрутки АБС и красить их в желтый цвет.

ГАЗ-322132

Лобовая атака

Стандартный краш-тест – что сферический конь в вакууме. Даже если его повторить в той же лаборатории, результаты могут «плавать» (отличается набранная перед ударом скорость, иначе закрепляются манекены и т.д.). Что уж говорить об обычных дорогах! Деформируемого препятствия в виде блока с сотовым наполнителем здесь не встретишь: как правило, машины сходятся в лобовой.

Мы решили узнать, как ведут себя при встречном столкновении автомобили из разных весовых категорий («За рулем» №11 за 2004 год).. Для испытания взяли служившие в редакции крошечный Daewoo Matiz (снаряженная масса 831 кг) и популярный в то время ВАЗ-2112 (1081 кг). С учетом двух манекенов и измерительной аппаратуры масса увеличилась до 991 и 1253 кг соответственно. В процентном соотношении Matiz легче на 21%.

И вот машины летят навстречу друг другу со скоростью 56 км/ч… Удар! Грамотно спроектированный кузов и более современная конструкция позволили Матизу не «убиться». Катастрофических разрушений нет, даже двери отрылись без проблем. Жизненное пространство в салоне сохранено полностью. Но на передней панели – отметки контакта с коленями, крышка перчаточного ящика проломлена. Для экипажа Daewoo такое столкновение – предел, заходить за который смертельно опасно.

Daewoo Matiz vs ВАЗ-2112

Кузов более тяжелой Лады деформировался ничуть не меньше, а водительская дверь так и вовсе открылась лишь с помощью ломика. Но на манекенах смертельных перегрузок выявлено не было. Все остались «живы-здоровы».

При встречном столкновении ВАЗ-2112 сохранил жизнь экипажу. Для Daewoo Matiz столь жесткий удар – тот предел, на котором пассажиры имеют шанс выжить. Будь вместо «двенашки» машина побольше и потяжелее, шансов на благополучный исход у экипажа Матиза было бы меньше.

Daewoo Matiz ВАЗ-2112

С места в барьер

Громким событием стал краш-тест новенькой Приоры, в ходе которого мы разбили машину о дорожное ограждение. Очень хотелось проверить эффективность водительской подушки безопасности (на предшественнике, ВАЗ-2110, ее не ставили).

Дано: движущейся со скоростью 90 км/ч автомобиль, врезающийся правой стороной под углом 20 градусов в дорожное ограждение. Результат: салон не деформировался, подушки сработали как надо, у манекена «смертельных» перегрузок не зафиксировано.

Однако энергии удара Лады хватило, чтобы оторвать три мощных швеллера от горизонтального профиля. Из чего следовало, что ограждению необходим еще один, третий горизонтальный профиль.

После этого теста было усилено внимание к проверкам надежности дорожных ограждений, появились новые, более крепкие конструкции («За рулем» №7 за 2017 год). Но это уже совсем другая история.