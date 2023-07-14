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Как отличить сервопривод от обычного привода?

Понятие «сервопривод» с годами заметно размылось. Однако наличие обратной связи с органом управления остается обязательным условием.

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Читатель «За рулем» задал вопрос:

– Что такое сервопривод и чем он отличается от просто ­«привода» – например, электрического?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Латинское слово servus означает помощник или слуга. Изначально сервоприводами называли устройства, увеличивающие механическую энергию движения при сохранении его характера. Например, вакуумный усилитель тормозов или усилитель руля любого типа – это сервоприводы, «умножающие» усилия, приложенные к педали или баранке водителем. Обязательным условием здесь является наличие обратной связи к органу управления.

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Сегодня понятие немного размылось, и сервоприводом порой называют такой привод, который способен выполнить команду, основываясь на обратной связи по датчику. Например, в случае сервопривода люка в крыше используются датчики положения и антизащемления.

Но если обратной связи нет – это самый обычный привод соответствующего типа.

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Фото: Geely и «За рулем»

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За РулемНикита Гудков
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