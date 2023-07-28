На современных моторах масло нужно менять по-другому

А виной всему снова санкции.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

— Правда ли, что в современных условиях моторное масло надо менять чаще, чем, скажем, пару лет назад?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— В этом есть смысл. Взамен ушедших мировых брендов приходят новые, зачастую неизвестные.

Чаще заливается отечественное масло. Если масло не имеет формального одобрения автопроизводителя или вы доподлинно не знаете состав и объем входящих в него присадок, лучше не рисковать и проводить замену чаще.

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