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Для управления каким электросамокатом нужны права? Уточнение ГИБДД

Вопрос читателя «За рулем» мы передали в Госавтоинспекцию. Вот официальный ответ.

У меня есть электросамокат. На наклейке указана мощность мотора – 350 Вт, хотя скорость всего 25 км/ч. Относится ли он к мопедам и нужны ли на управление им права?

А. А., г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с ПДД РФ, мопед – это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 см³, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

Однако для отнесения того или иного транспортного средства к мопедам наличия одних только данных о мощности электродвигателя и развиваемой им скорости недостаточно, поскольку данное транспортное средство является объектом технического регулирования в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Указанный документ выдвигает ряд требований, в том числе по оборудованию мопедов внешними световыми приборами, органами управления, системами торможения и прочим.

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Таким образом, вопрос об отнесении того или иного электросамоката к мопедам решается индивидуально с учетом приведенных соображений.

Если электросамокат не относится к мопедам, а также к мотоциклам, водительское удостоверение для управления им не требуется.

  • Как получить права на электросамокат, рассказано тут.
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Фото: Unsplash и «За рулем»

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