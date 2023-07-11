Вопрос с подвохом: как объехать ремонт на дороге?

Летом ремонт на дороге не редкость – в такую ситуацию может попасть любой водитель. Кстати, имеет ли значение тот факт, что на схеме именно грузовик, а не легковушка?

Итак, трехполосная дорога. Справа выделенная полоса для общественного транспорта.

И вы, конечно, слышали про запрет для грузовиков заезжать дальше второй полосы от правой обочины, например, по МКАД?

А теперь посмотрим внимательно на схему.

С какой стороны водителю фуры разрешено объехать место проведения дорожных работ?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.