Вопрос с подвохом: как объехать ремонт на дороге?
Летом ремонт на дороге не редкость – в такую ситуацию может попасть любой водитель. Кстати, имеет ли значение тот факт, что на схеме именно грузовик, а не легковушка?
Итак, трехполосная дорога. Справа выделенная полоса для общественного транспорта.
И вы, конечно, слышали про запрет для грузовиков заезжать дальше второй полосы от правой обочины, например, по МКАД?
А теперь посмотрим внимательно на схему.
С какой стороны водителю фуры разрешено объехать место проведения дорожных работ?
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Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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