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На современных моторах масло нужно менять по-другомуНа современных моторах масло нужно менять по-другому
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Этот пункт правил забывают даже профессионалы — 70% проваливают тест

Вроде бы, простейшая задачка, которую быстро решит даже выпускник автошколы. Но не спешите с ответом – есть подвох.

Опасный разъезд со скорой - 70% ошибаются

Бензовоз с включенной мигалкой поворачивает налево на примыкающую улицу. Перед ним пытается проскочить легковой автомобиль. Обязан ли грузовик его пропустить? А пешеходов и самокатчика?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Кому должен уступить дорогу бензовоз?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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