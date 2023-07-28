Этот пункт правил забывают даже профессионалы — 70% проваливают тест

Вроде бы, простейшая задачка, которую быстро решит даже выпускник автошколы. Но не спешите с ответом – есть подвох.

Кому должен уступить дорогу бензовоз? 1. Никому 2. Легковому автомобилю и пешеходу 3. Пешеходу и электросамокатчику 4. Всем Проголосовать