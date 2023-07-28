Этот пункт правил забывают даже профессионалы — 70% проваливают тест
Вроде бы, простейшая задачка, которую быстро решит даже выпускник автошколы. Но не спешите с ответом – есть подвох.
Бензовоз с включенной мигалкой поворачивает налево на примыкающую улицу. Перед ним пытается проскочить легковой автомобиль. Обязан ли грузовик его пропустить? А пешеходов и самокатчика?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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