Как отремонтировать глушитель на бюджетном авто

Рассказываем на примере хэтчбека Datsun mi-DO из парка «За рулем», разменявшего вторую сотню тысяч км.

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4

Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2015

— 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

— с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 108 000 км

При пробеге 108 тысяч км прогорел термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя (он же – гофра или сильфон).

Ремонт давно освоен: «болгаркой» вырезают старый гофрированный элемент и на это место вваривают новый.

Проблем с поиском детали не ощутил – термокомпенсаторы в магазинах в наличии есть. Важно знать диаметр трубы глушителя и длину гофрированного элемента. При покупке новой гофры рекомендую обратить внимание на число слоев в детали. Однослойные гофры стоят дешевле, но и прогорают быстрее, поэтому мы установили трехслойный термокомпенсатор.

На новую деталь и ремонт потратили 3 тысячи рублей.

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