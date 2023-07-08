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Как отремонтировать глушитель на бюджетном автоКак отремонтировать глушитель на бюджетном авто
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Как отремонтировать глушитель на бюджетном авто

Рассказываем на примере хэтчбека Datsun mi-DO из парка «За рулем», разменявшего вторую сотню тысяч км.

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4

  • Изготовитель — АВТОВАЗ
  • Год выпуска — 2015
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
  • Пробег на момент отчета — 108 000 км

За РулемDatsun mi-DO после 7 лет и 95 000 км: он еще ездит?

При пробеге 108 тысяч км прогорел термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя (он же – гофра или сильфон).

Ремонт давно освоен: «болгаркой» вырезают старый гофрированный элемент и на это место вваривают новый.

Проблем с поиском детали не ощутил – термокомпенсаторы в магазинах в наличии есть. Важно знать диаметр трубы глушителя и длину гофрированного элемента. При покупке новой гофры рекомендую обратить внимание на число слоев в детали. Однослойные гофры стоят дешевле, но и прогорают быстрее, поэтому мы установили трехслойный термокомпенсатор.

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На новую деталь и ремонт потратили 3 тысячи рублей.

За Рулем

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За РулемКонин Дмитрий
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Datsun mi-DO  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem - 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

-4