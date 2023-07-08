Как отремонтировать глушитель на бюджетном авто
Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4
- Изготовитель — АВТОВАЗ
- Год выпуска — 2015
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
- Пробег на момент отчета — 108 000 км
При пробеге 108 тысяч км прогорел термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя (он же – гофра или сильфон).
Ремонт давно освоен: «болгаркой» вырезают старый гофрированный элемент и на это место вваривают новый.
Проблем с поиском детали не ощутил – термокомпенсаторы в магазинах в наличии есть. Важно знать диаметр трубы глушителя и длину гофрированного элемента. При покупке новой гофры рекомендую обратить внимание на число слоев в детали. Однослойные гофры стоят дешевле, но и прогорают быстрее, поэтому мы установили трехслойный термокомпенсатор.
На новую деталь и ремонт потратили 3 тысячи рублей.
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- Все типичные неисправности «улучшенной Гранты» мы рассмотрели тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Datsun mi-DO (2)
Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem - 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля
Думал-думал... и ничего на ум не пришло))
За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.