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Эксперт оценил вертикальный экран новой Весты

Такой предложат на топовых версиях автомобиля.

На АВТОВАЗе импортозаместили еще одну деталь

На топовых комплектациях Лады Весты установлен огромный 10‑дюймовый вертикальный планшет мультимедийной системы, над созданием которого трудились в том числе специалисты Яндекса.

К нему у автомобилистов разное отношение, отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, который протестировал новую Весту. Одним планшет не нравится, поскольку сильно выпирает и кажется чужеродной деталью. Другие говорят: как здорово, наконец-то появился огромный дисплей.

Вертикальный экран живьем смотрится уместнее, чем на фото. Он удобный.
Вертикальный экран живьем смотрится уместнее, чем на фото. Он удобный.

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Но если говорить о функционале, это вполне удобное устройство. «Железо» и сам электронный блок импортные, это не российское производство. Но весь софт, все «мозги» – это наше, и Яндекс здесь поработал хорошо.

Поскольку дисплей вертикальный, разработчики перекомпоновали ориентацию всех иконок и управление всей логистикой. Тачскрин приятный на ощупь, онлайн-навигация и голосовая помощница Алиса тоже есть.

Можно подключить телефон – есть Apple CarPlay и Android Auto. А можно раздать интернет со своего телефона или модема – и пользоваться приложениями с полным функционалом.

Возможностей тут море, и рассчитано это, прежде всего, на молодых покупателей, для которых подобный сервис является само собой разумеющимся слагаемым успеха.

Подробнее об этом в нашем видеоролике и в материале «Новая Лада Веста: первый тест-драйв и видео».

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За РулемАлексеева Елена
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Фото:За Рулем«За рулем»
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