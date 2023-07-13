Эксперт оценил вертикальный экран новой Весты

Такой предложат на топовых версиях автомобиля.

На топовых комплектациях Лады Весты установлен огромный 10‑дюймовый вертикальный планшет мультимедийной системы, над созданием которого трудились в том числе специалисты Яндекса.

К нему у автомобилистов разное отношение, отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, который протестировал новую Весту. Одним планшет не нравится, поскольку сильно выпирает и кажется чужеродной деталью. Другие говорят: как здорово, наконец-то появился огромный дисплей.

Вертикальный экран живьем смотрится уместнее, чем на фото. Он удобный.

Но если говорить о функционале, это вполне удобное устройство. «Железо» и сам электронный блок импортные, это не российское производство. Но весь софт, все «мозги» – это наше, и Яндекс здесь поработал хорошо.

Поскольку дисплей вертикальный, разработчики перекомпоновали ориентацию всех иконок и управление всей логистикой. Тачскрин приятный на ощупь, онлайн-навигация и голосовая помощница Алиса тоже есть.

Можно подключить телефон – есть Apple CarPlay и Android Auto. А можно раздать интернет со своего телефона или модема – и пользоваться приложениями с полным функционалом.

Возможностей тут море, и рассчитано это, прежде всего, на молодых покупателей, для которых подобный сервис является само собой разумеющимся слагаемым успеха.

Подробнее об этом в нашем видеоролике и в материале «Новая Лада Веста: первый тест-драйв и видео».