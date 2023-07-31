Необычная новинка Ram: компактный пикап с несущим кузовом

Страной сборки станет Бразилия.

В России пикапы Ram официально не продаются, но ввезенные по «серым» схемам машины в своем сегменте достаточно популярны. Весь объем занимает модель 1500 – полноразмерная, но попадающая под водительскую категорию В. У бренда есть более легкие модели, перелицованные копии разных Фиатов. А сейчас грядет новинка, которая объединит в себе американские и европейские черты.

До конца года Ram представит пикап Rampage. Он компактный, с несущим кузовом – а платформу делит с моделями Jeep Renegade, Fiat Toro, Alfa Romeo Tonale и несколькими другими. Настоящий интернационал. Дизайн экстерьера полностью позаимствован у больших Рэмов. Салон пока не показали, но, полагаем, и там появятся брутальные мотивы.

Полный привод будет опцией (в «базе» – передний), под капотом окажется бензиновый мотор 2.0 турбо, который в топовой версии выдает под 300 сил. Коробка передач – 9‑ступенчатый автомат. Позже ожидаются дизель 2.2, гибрид и чисто электрическая версия.

Страной сборки станет Бразилия.

Есть мнение, что модель появится и на североамериканском рынке. Сторонники этого указывают на узор задних фонарей, сильно напоминающий флаг США. Только в этом случае придется организовать сборку пикапа Ram Rampage где-то еще, потому что иначе его ввоз в Штаты повлечет начисление высокой таможенной пошлины.

Недавно представлена новый пикап Toyota на платформе Ленд Крузера 300.