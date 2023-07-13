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Представлена новая Toyota – почти Ленд Крузер

Toyota Tacoma в новом поколении базируется на платформе TNGA-F – той же, что лежит в основе Land Cruiser 300.

Новый пикап Toyota: повезет с комфортом

Всего предложат восемь версий Toyota Tacoma, отличающихся внешним и внутренним оформлением, набором опций, заточенностью под разные нужды: работу, покорение бездорожья, комфортную или спортивную езду. Будут даже разные варианты задней подвески, на рессорах или по многорычажной схеме. Плюс выбор между полуторной или двойной кабинами.

Дизайн угловатый, сильно напоминающий более крупную модель Tundra. Из интересных опций отметим электропривод заднего борта, адаптивные амортизаторы, дисплей медиасистемы диагональю 14 дюймов, съемный динамик JBL, который можно забирать с собой из машины.

Toyota Tacoma 2023
Toyota Tacoma 2023
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Toyota показала новый Land Cruiser

Все версии Такомы получат турбомотор 2.4, но его отдача варьируется от 231 до 331 силы (последний вариант – гибридный). В качестве альтернативы 8‑ступенчатому автомату можно выбрать 6‑скоростную механику. В зависимости от уровня оснащения полный привод будет подключаемым или постоянным.

Особыми внедорожными способностями отличаются комплектации Trailhunter и TRD Pro (на фото). Фишкой последней станут передние сиденья с собственной системой амортизации.

Фото: Toyota

Toyota Tacoma 2023

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
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