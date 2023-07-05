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Новая версия Нивы: известны подробности

Появились первые фотографии пикапа на базе внедорожника Lada Niva Travel.

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Рабочее название новинки незатейливое: Нива Пикап. Разработала и построила прототип компания «Альфа Автоматив Техноложиз». На новеньком заводе в московском районе Бирюлево она занимается штамповкой кузовных панелей, так что подобная переделка как раз по ее профилю.

Из конкретики есть только грузоподъемность – 500 кг. С одной стороны, немного. С другой, больше чахлому 80‑сильному мотору бывшей «Шнивы» не потянуть. Если очень хочется грузить больше, пожалуйста: мелкие пикапы на дорогах не взвешивают. Только помните, что пружинную (читай: совсем не грузовую) подвеску внедорожника не меняли.

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Машине увеличили колесную базу и нарастили задний свес. Небольшие окошки за передними дверями неспроста. Кабину сделали чуть длиннее, чтобы оставить запас на регулировку кресел и для вещей позади спинок. Должно быть удобно.

Потребность в подобных машинах оценивают в 4000 штук в год.

АВТОВАЗ к разработке отношения не имеет, а без его одобрения проект вряд ли сдвинется с места. Однако пикап не является прямым конкурентом тольяттинских машин. Пикапы ВИС предельно утилитарны, собственную Ниву ВАЗ‑2329 автогигант давно не выпускает, а грузовые версии Нивы‑2 не пошли дальше прототипов еще до превращения проекта в Chevrolet Niva.

Хотя есть и близкая разработка от нижегородского Промтеха.

  • Этот пикап обойдется покупателю дешевле, чем кроссовер.
  • «За рулем» можно читать в Телеграм

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

-5