Новая версия Нивы: известны подробности

Появились первые фотографии пикапа на базе внедорожника Lada Niva Travel.

Рабочее название новинки незатейливое: Нива Пикап. Разработала и построила прототип компания «Альфа Автоматив Техноложиз». На новеньком заводе в московском районе Бирюлево она занимается штамповкой кузовных панелей, так что подобная переделка как раз по ее профилю.

Из конкретики есть только грузоподъемность – 500 кг. С одной стороны, немного. С другой, больше чахлому 80‑сильному мотору бывшей «Шнивы» не потянуть. Если очень хочется грузить больше, пожалуйста: мелкие пикапы на дорогах не взвешивают. Только помните, что пружинную (читай: совсем не грузовую) подвеску внедорожника не меняли.

Машине увеличили колесную базу и нарастили задний свес. Небольшие окошки за передними дверями неспроста. Кабину сделали чуть длиннее, чтобы оставить запас на регулировку кресел и для вещей позади спинок. Должно быть удобно.

Потребность в подобных машинах оценивают в 4000 штук в год.

АВТОВАЗ к разработке отношения не имеет, а без его одобрения проект вряд ли сдвинется с места. Однако пикап не является прямым конкурентом тольяттинских машин. Пикапы ВИС предельно утилитарны, собственную Ниву ВАЗ‑2329 автогигант давно не выпускает, а грузовые версии Нивы‑2 не пошли дальше прототипов еще до превращения проекта в Chevrolet Niva.

Хотя есть и близкая разработка от нижегородского Промтеха.