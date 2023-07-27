Ловкий «развод» с обгоном — как не лишиться прав?

По дороге в отпуск на машине можно оказаться в разных ситуациях. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно заранее подготовиться к поездке и освежить свои знания ПДД.

Представьте себе ситуацию: прекрасная погода, отличная дорога, но впереди вас на малой скорости движется мотоцикл с коляской. Первое желание ― обогнать его, но на этом участке трассы действует знак «Обгон запрещен», а слева от вас сплошная линия разметки. Как поступите?

Можно ли в этой ситуации совершить обгон?

В каком случае обгон запрещен?

Ответ на вопрос имеется в ПДД в описании знака 3.20 «Обгон запрещен»:

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.

Обгон и опережение - в чем разница?

Однако в нашем случае впереди движется мотоцикл с коляской и согласно ПДД его обгон запрещен. Но следует учесть, что совершение обгона предусматривает необходимость выезда на встречную полосу движения. В то же время мотоцикл даже с боковыми прицепом имеет небольшую ширину и соответственно возможно совершить не обгон, а опережение без выезда на встречку. При этом не будут нарушены ПДД.

Про опережение в пункте 1.2 ПДД сказано, что этот маневр предусматривает движение обгоняющего ТС со скоростью, превышающей скорость движения попутного транспортного средства.

Как не лишиться прав?

Простыми словами, если при совершении маневра не было пересечения сплошной линии, то это был не обгон, а опережение. Следовательно, и нарушения Правил не было. Об этом и нужно сообщить инспектору, если он вас пытается оштрафовать.

Подтвердить правоту ваших действий поможет запись с видеорегистратора, которым желательно обзавестись перед поездкой в отпуск.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.