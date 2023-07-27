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Ловкий «развод» с обгоном — как не лишиться прав?

По дороге в отпуск на машине можно оказаться в разных ситуациях. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно заранее подготовиться к поездке и освежить свои знания ПДД.

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Представьте себе ситуацию: прекрасная погода, отличная дорога, но впереди вас на малой скорости движется мотоцикл с коляской. Первое желание ― обогнать его, но на этом участке трассы действует знак «Обгон запрещен», а слева от вас сплошная линия разметки. Как поступите?

Можно ли в этой ситуации совершить обгон?

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В каком случае обгон запрещен?

Ответ на вопрос имеется в ПДД в описании знака 3.20 «Обгон запрещен»:

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.

Обгон и опережение - в чем разница?

Подстава со встречкой – как навести порядок? Ответ ГИБДД

Однако в нашем случае впереди движется мотоцикл с коляской и согласно ПДД его обгон запрещен. Но следует учесть, что совершение обгона предусматривает необходимость выезда на встречную полосу движения. В то же время мотоцикл даже с боковыми прицепом имеет небольшую ширину и соответственно возможно совершить не обгон, а опережение без выезда на встречку. При этом не будут нарушены ПДД.

Про опережение в пункте 1.2 ПДД сказано, что этот маневр предусматривает движение обгоняющего ТС со скоростью, превышающей скорость движения попутного транспортного средства.

Как не лишиться прав?

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Простыми словами, если при совершении маневра не было пересечения сплошной линии, то это был не обгон, а опережение. Следовательно, и нарушения Правил не было. Об этом и нужно сообщить инспектору, если он вас пытается оштрафовать.

Подтвердить правоту ваших действий поможет запись с видеорегистратора, которым желательно обзавестись перед поездкой в отпуск.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

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За РулемКацубо Игорь
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