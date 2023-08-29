Перекресток с коварным подвохом – 90% ошибаются
На этом перекрестке следовало бы установить светофор. Тогда водительских ошибок (и, как следствие, аварий) было бы меньше. А вы сможете быстро разобраться в ситуации и ответить правильно?
К перекрестку одновременно подъехали автобус, грузовик, легковушка и велосипедист. Как им разъехаться? Кто кого по правилам должен пропустить?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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