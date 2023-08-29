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Перекресток с коварным подвохом – 90% ошибаютсяПерекресток с коварным подвохом – 90% ошибаются
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Перекресток с коварным подвохом – 90% ошибаются

На этом перекрестке следовало бы установить светофор. Тогда водительских ошибок (и, как следствие, аварий) было бы меньше. А вы сможете быстро разобраться в ситуации и ответить правильно?

Этот нюанс ПДД не помнят даже бывалые – 80% ошибаются

К перекрестку одновременно подъехали автобус, грузовик, легковушка и велосипедист. Как им разъехаться? Кто кого по правилам должен пропустить?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

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Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига
В какой последовательности эти транспортные средства проедут перекресток?
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За РулемМитрошин Дмитрий
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