Перекресток с коварным подвохом – 90% ошибаются

На этом перекрестке следовало бы установить светофор. Тогда водительских ошибок (и, как следствие, аварий) было бы меньше. А вы сможете быстро разобраться в ситуации и ответить правильно?

В какой последовательности эти транспортные средства проедут перекресток? 1. Велосипедист, автобус одновременно с легковым автомобилем, грузовик 2. Автобус одновременно с легковым автомобилем, велосипедист, грузовик 3. Легковой автомобиль, велосипедист, автобус, грузовик 4. Автобус, велосипедист, грузовик, легковой автомобиль Проголосовать