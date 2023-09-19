Достали самокатчики – как разрулить эту ситуацию?

Тут не то что самокатчики – даже опытные водители не знают, как поступить. Хотя в ПДД всё четко прописано.

Имеет ли самокатчик преимущество? 1. Да, перед обоими автомобилями 2. Только перед легковым автомобилем 3. Обязан всех пропустить Проголосовать