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Достали самокатчики – как разрулить эту ситуацию?

Тут не то что самокатчики – даже опытные водители не знают, как поступить. Хотя в ПДД всё четко прописано.

Этот пункт ПДД забывают даже водители-профессионалы – 70% ошибаются

Легковушка и грузовик приближаются к пересечению с велосипедной дорожкой. По ней едет человек на самокате. Должен ли он уступить дорогу автомобилям или имеет право проехать первым?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

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Имеет ли самокатчик преимущество?
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За рулем в Дзен
За РулемМитрошин Дмитрий
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