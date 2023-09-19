Достали самокатчики – как разрулить эту ситуацию?
Тут не то что самокатчики – даже опытные водители не знают, как поступить. Хотя в ПДД всё четко прописано.
Легковушка и грузовик приближаются к пересечению с велосипедной дорожкой. По ней едет человек на самокате. Должен ли он уступить дорогу автомобилям или имеет право проехать первым?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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