Размером с S-класс, но намного дешевле – что не так с этим "китайцем"?
Марка Hongqi (Хунцы или Хончи) стартует на российском рынке с четырьмя моделями: седанами Н5 и Н9, кроссовером HS5 и электрокроссовером E-HS9. А вот электрические седаны E-QM5 везут к нам по «серым» каналам.
Очевидная диспропорция
Hongqi E-QM5 длиннее, чем последнее поколение Мерседеса E-класса, на 9 см, а по колесной базе – на 3 см.
Таким образом, даже по меркам крупного бизнес-класса это переросток.
При этом «китаец» еще и на 11 см выше. Из-за задранной вверх крыши кузов выглядит непропорционально даже при столь большой длине. И сделано это специально… для удобства задних пассажиров.
Главные – сзади
Трехметровая база позволяет сидящему сзади человеку среднего роста закинуть ногу на ногу. Приличная ширина кузова, почти ровный пол, много воздуха над головой.
К нам привезли простенькую комплектацию с цельным задним сиденьем. А есть версия с раздельными креслами с электрорегулировками (правое – с оттоманкой), боксом между ними и собственным раздельным климат-контролем.
Но даже у базовой версии есть любопытные особенности. Так, откинуть подлокотник можно, только нажав на клавишу разблокировки его фиксатора. А средний подголовник сделан «откидным», намекая, что средний пассажир тут всё же лишний.
Без привычных вещей
Удивительно, что в Hongqi E-QM5 нет клавиш настройки положения правого переднего кресла на боковине его спинки, чтобы ими мог пользоваться задний пассажир. Но сами электроприводы есть. А вот водитель (что еще более удивительно) всё настраивает вручную.
Обогревов тоже никаких – в водительское сиденье встроена простенькая однорежимная вентиляция. Бардачка нет – панель на его месте специально сделана вогнутой, чтобы можно было сдвигать сиденье вперед без ущерба для комфорта. Отсутствуют даже подстаканники, что совсем странно.
Багажник с нюансами
Проем багажника сделали максимально широким, что удобно при погрузке крупных вещей. Крышка без электропривода – хорошо хоть с газовыми упорами.
Спинка не складывается, что неудобно при перевозке длинномеров. Места для запаски нет.
Такое ощущение, что платформу проектировали с расчетом на полный привод. И оставили место для заднего электромотора. Но эта машина – переднеприводная.
Кто его купит?
Представленная версия – переднеприводная, со 190-сильным электромотором и 82-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода 605 км по циклу CLTC. Заявленная снаряженная масса – 1900 кг. Всего на центнер больше, чем у субкомпактного Москвича 3е.
За машину просят 3,5-4 млн рублей, что по нынешним временам не так уж много для просторного электрического седана. В разработке модели принимал участие крупнейший оператор такси Китая, что объясняет ее особенности.
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