Размером с S-класс, но намного дешевле – что не так с этим "китайцем"?

Электрический седан Hongqi E-QM5 по габаритам даст фору многим моделям бизнес-класса. И это не единственная его странная особенность. Впрочем, для каждой найдется логичное объяснение.

Марка Hongqi (Хунцы или Хончи) стартует на российском рынке с четырьмя моделями: седанами Н5 и Н9, кроссовером HS5 и электрокроссовером E-HS9. А вот электрические седаны E-QM5 везут к нам по «серым» каналам.

Очевидная диспропорция

Hongqi E-QM5 длиннее, чем последнее поколение Мерседеса E-класса, на 9 см, а по колесной базе – на 3 см.

Таким образом, даже по меркам крупного бизнес-класса это переросток.

При этом «китаец» еще и на 11 см выше. Из-за задранной вверх крыши кузов выглядит непропорционально даже при столь большой длине. И сделано это специально… для удобства задних пассажиров.

Главные – сзади

Трехметровая база позволяет сидящему сзади человеку среднего роста закинуть ногу на ногу. Приличная ширина кузова, почти ровный пол, много воздуха над головой.

К нам привезли простенькую комплектацию с цельным задним сиденьем. А есть версия с раздельными креслами с электрорегулировками (правое – с оттоманкой), боксом между ними и собственным раздельным климат-контролем.

Но даже у базовой версии есть любопытные особенности. Так, откинуть подлокотник можно, только нажав на клавишу разблокировки его фиксатора. А средний подголовник сделан «откидным», намекая, что средний пассажир тут всё же лишний.

Места сзади вдоволь по всем направлениям.

Без привычных вещей

Удивительно, что в Hongqi E-QM5 нет клавиш настройки положения правого переднего кресла на боковине его спинки, чтобы ими мог пользоваться задний пассажир. Но сами электроприводы есть. А вот водитель (что еще более удивительно) всё настраивает вручную.

Обогревов тоже никаких – в водительское сиденье встроена простенькая однорежимная вентиляция. Бардачка нет – панель на его месте специально сделана вогнутой, чтобы можно было сдвигать сиденье вперед без ущерба для комфорта. Отсутствуют даже подстаканники, что совсем странно.

Качество материалов не премиальное, но пристойное. Комбинация приборов с физическими циферблатами, что на свежей электрической модели удивляет.

Багажник с нюансами

Проем багажника сделали максимально широким, что удобно при погрузке крупных вещей. Крышка без электропривода – хорошо хоть с газовыми упорами.

Спинка не складывается, что неудобно при перевозке длинномеров. Места для запаски нет.

Такое ощущение, что платформу проектировали с расчетом на полный привод. И оставили место для заднего электромотора. Но эта машина – переднеприводная.

Колеса диаметром 18 дюймов теряются под массивным кузовом.

Кто его купит?

Представленная версия – переднеприводная, со 190-сильным электромотором и 82-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода 605 км по циклу CLTC. Заявленная снаряженная масса – 1900 кг. Всего на центнер больше, чем у субкомпактного Москвича 3е.

За машину просят 3,5-4 млн рублей, что по нынешним временам не так уж много для просторного электрического седана. В разработке модели принимал участие крупнейший оператор такси Китая, что объясняет ее особенности.