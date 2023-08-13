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Почему ветровые стекла гнутые, а не плоские?

Вспомните, какая легковушка СССР первой получила обтекаемый лобовик?

Неожиданно: у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто

Ветровые стекла автомобилей когда-то были плоскими – к удовольствию стеклоочистителей, которым кривые поверхности мешают нормально работать.

Однако кривизна всё же победила – на ее стороне и дизайн, и обтекаемость, и даже площадь обзора.

А первая отечественная легковушка с гнутым ветровым стеклом – это… нет, не Волга, а Москвич‑402.

Волга ГАЗ-М21 сошла с конвейера в том же 1956 году, но чуть позже.

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За РулемКолодочкин Михаил
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Фото:За Рулем«За рулем»
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