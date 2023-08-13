Почему ветровые стекла гнутые, а не плоские?
Вспомните, какая легковушка СССР первой получила обтекаемый лобовик?
Ветровые стекла автомобилей когда-то были плоскими – к удовольствию стеклоочистителей, которым кривые поверхности мешают нормально работать.
Однако кривизна всё же победила – на ее стороне и дизайн, и обтекаемость, и даже площадь обзора.
А первая отечественная легковушка с гнутым ветровым стеклом – это… нет, не Волга, а Москвич‑402.
Волга ГАЗ-М21 сошла с конвейера в том же 1956 году, но чуть позже.
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- «Горбатый» ЗАЗ‑965 имел забавную особенность: его ветровое и заднее стекла были взаимозаменяемыми!
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