Что современные авто могли бы взять у Запорожца: 4 идеи
На фоне роста дефицита запчастей хочется вспомнить про универсальные технические решения былых времен.
Так, знаменитый «горбатый» ЗАЗ‑965 имел забавную особенность: его ветровое и заднее стекла были взаимозаменяемыми!
А еще его V‑образный двигатель не нуждался в охлаждающей жидкости, так как охлаждался воздухом.
Кроме того, машина имела плоское днище, поскольку ни кардана, ни глушителя под брюхом не было: мотор-то сзади.
А для обогрева салона пускать мотор было необязательно: печка была автономная, бензиновая.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, как в СССР проезд оплачивали, знаете?
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- У ЗАЗ-965 были редкие, необычные и просто безумные версии.
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