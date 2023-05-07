Что современные авто могли бы взять у Запорожца: 4 идеи

На фоне роста дефицита запчастей хочется вспомнить про универсальные технические решения былых времен.

Так, знаменитый «горбатый» ЗАЗ‑965 имел забавную особенность: его ветровое и заднее стекла были взаимозаменяемыми!

А еще его V‑образный двигатель не нуждался в охлаждающей жидкости, так как охлаждался воздухом.

Кроме того, машина имела плоское днище, поскольку ни кардана, ни глушителя под брюхом не было: мотор-то сзади.

А для обогрева салона пускать мотор было необязательно: печка была автономная, бензиновая.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, как в СССР проезд оплачивали, знаете?

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