Как определяют стоимость проезда по платным дорогам

И почему цена километра растет? Вот мнение эксперта.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Кто сегодня определяет стоимость проезда по «платникам»? Почему нас опять пугают повышением цен?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Стоимость проезда определяет тот, кто управляет дорогой. При этом есть методики, по которым в расчете он должен учитывать интенсивность движения, протяженность платного и альтернативного маршрутов, среднюю скорость, аварийность и так далее.

Нам, однако, эти расклады не показывают. А потому понять, почему, например, за 33‑километровый участок Минского шоссе за полгода цена проезда для легковушек в будни увеличилась в 1,5 раза, до 150 рублей, невозможно.

С другой стороны – есть нормативные акты правительства, ограничивающие максимальный тариф – в 2023 году это 5 руб./км или 8 руб./км для новых трасс.

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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»