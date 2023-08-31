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Поспорили с соседом про впускной коллектор... Кто прав?

Спор автомобилистов разрешает эксперт «За рулем».

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Приятель утверждает, что словосочетание «впускной коллектор» – неправильное. Прав ли он?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

— Прав! Слово «коллектор» имеет латинские корни: collector – «собиратель». Выпускной коллектор собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя. Тогда как похожая на него деталь, установленная на впуске, ничего не объединяет, а наоборот – разъединяет!

Вот почему в серьезных источниках используют ­правильный термин: «впускной трубопровод».

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Фото: Depositphotos и «За рулем»

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За РулемКолодочкин Михаил
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