Поспорили с соседом про впускной коллектор... Кто прав?
Спор автомобилистов разрешает эксперт «За рулем».
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Приятель утверждает, что словосочетание «впускной коллектор» – неправильное. Прав ли он?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
— Прав! Слово «коллектор» имеет латинские корни: collector – «собиратель». Выпускной коллектор собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя. Тогда как похожая на него деталь, установленная на впуске, ничего не объединяет, а наоборот – разъединяет!
Вот почему в серьезных источниках используют правильный термин: «впускной трубопровод».
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Фото: Depositphotos и «За рулем»
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