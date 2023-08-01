Попал в аварию по дороге к морю – руководство к действию «от и до»

Обязательно ознакомьтесь перед поездкой. И самое главное, чтобы эта инструкция вам никогда не пригодилась.

До поездки

Если на момент ДТП полис окажется просроченным хотя бы на день, вам придется оплачивать из своего кармана не только ремонт собственной машины и пострадавшего автомобиля, но и, возможно, немалые судебные издержки.

Если же вас признают потерпевшим, за просроченный полис ОСАГО придется заплатить штраф 800 рублей (ст. 12.37 КоАП РФ). Штрафовать за отсутствие полиса могут раз в сутки. Учитывая, что авто с номерами другого региона вызывают особый интерес у сотрудников ГИБДД вы, даже не попадая в ДТП, рискуете потратить на штрафы ощутимую сумму.

2. Уточните, действует ли полис на всем маршруте

Например, в Крыму полисы ОСАГО и каско действуют в полном объеме. Правда, на полуострове нет офисов многих крупных страховщиков, поэтому если срок действия полиса во время длительного отпуска подойдет к концу, продлевать страховку придется в соседнем Краснодарском крае.

Важно. Если вы едете в Крым по суше, через новые территории, имейте в виду: до 1 января 2024 года закон об ОСАГО там не действует. ДТП страховым случаем не признают, и компенсацию по автогражданке не выплатят.

3. Узнайте, какой полис нужен в другой стране

Для поездок на курорты Черногории, Азербайджана, Турции (и ряда других дружественных стран) нужно приобрести в страховой компании «Зеленую карту» (действующий за рубежом аналог ОСАГО). Цена зависит от страны, полис на 15 дней может обойтись от 1000 до 3000 рублей, на месяц – от 1500 до почти 6000 рублей.

А вот, например, популярная у наших туристов и вполне дружественная Абхазия не является членом системы «Зеленая карта». При въезде придется покупать местный полис ОСАГО (можно оформить на разное количество дней). Также местный полис придется покупать и при въезде на территорию Армении и Грузии.

Важно. С 1 июня 2023 «Зеленые карты», выданные в России, перестали действовать в странах Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Местное ОСАГО может обойтись в 100-200 евро (стоимость зависит от страны, длительности поездки и многих других вводных).

4. Прихватите бумажный бланк европротокола

С 15 июля 2023 года урегулировать убытки по полису ОСАГО при оформлении европротокола можно через Госуслуги, без посещения страховой. Достаточно подать онлайн-заявление в свою страховую компанию, прикрепив к нему фотографии документов. Страховая компания получит документ из базы, без вашего обращения.

Жаль только, что в курортных зонах не везде есть стабильный интернет. Поэтому в папку с автомобильными документами имеет смысл положить бумажный бланк извещения о ДТП.

Важно. Предоставить автомобиль для осмотра страховщику по-прежнему придется.

5. Установите видеорегистратор

А лучше два – спереди и сзади. Пригодится при разборе дела.

Продолжение – на следующей странице.