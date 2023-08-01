«За рулем» в августе: выбираем Ладу с пробегом; проект «Дельта»; что будет с ценами на авто
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 8/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- АБС по-русски: репортаж из Костромы
- Гран-при «За рулем»: вручаем автомобили читателям!
- Машины россиян: на чем мы ездим?
- Haval M6 и другие новинки
- Дорожная разметка: как исправить проблемные места
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Кроссовер Livan X3 Pro – дешевле не бывает?
- Jetour X90 Plus: больше конкурентов и не дороже
- BAIC BJ40 – первая встреча с рамником из Калининграда
- Chery Arrizo 8: неужели не хуже, чем Toyota Camry?
- Suzuki Baleno – не из Японии, а из Индии!
- Гибридный Skywell HT-i с запасом хода до 1200 км
ЗР АКТИВ
- Утильсбор подняли. Что с ценами?
- Что творится на вторичке
- Дорога в отпуск: куда лучше не ехать?
ЗР ТЕСТ
- Kaiyi E5 и Omoda S5: выбираем с умом
- Volkswagen Arteon с пробегом или новая Toyota Avalon за те же деньги?
ЗР ЭКСПЕРТ
- История «За рулем»: экспертизы, скандалы, расследования
- Экспертиза: тормозные жидкости DOT 4; пластиковые канистры
- Клипсодеры должен иметь каждый. Выбираем лучшие
- Система EGR: глушить или нет?
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Skoda Kodiaq; Honda Freed; Chevrolet Captiva
- Вторые руки. Renault Duster – тоже не без проблем
- Тест-ремонт. Обслуживаем Chery Tiggo 4 Pro своими силами
- Лады на вторичке: ищем недорогие и хорошие
- Парк ЗР: Лада Ларгус после 150 000 км – обслуживаем сами!
А также:
- Мотоколяска С3А для инвалидов – примитивная, но передовая!
- Волга ГАЗ-3111 – прорыв или провал?
- Проект Дельта: таким мог стать Москвич-2141 – но не стал
- Sollers Atlant полной массой 2,5 тонны
- Dongfeng Captain-T с нашими надстройками
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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