Валерий Солдунов: Чтобы люди соблюдали ПДД, их нужно мотивировать

Всероссийскому обществу автомобилистов (ВОА, до 1990 года - ВДОАМ) в этом году исполнилось 50 лет. Глава ВОА рассказал «За рулем» о важных аспектах работы общественной организации.

Созданная полвека назад по инициативе Минтранса РСФСР и Госавтоинспекции общественная организация успешно работает до сих пор, а с 1998 года еще и является членом Международной автомобильной федерации.

Основные задачи ВОА – повышение безопасности дорожного движения и защита интересов автовладельцев.

На вопросы «За рулем» ответил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

– По результатам недавнего исследования, которое проходило по всем регионам России, только 40% водителей смогли пройти тестирование по БДД (безопасности дорожного движения). Что в связи с этим делать?

– К сожалению, дела обстоят именно так, данные вполне объективные. Мы проводили тестирование на своих информационных ресурсах и получили такие результаты. Встает вопрос: как стимулировать водителя или любого другого участника дорожного движения изучать правила, понимать и соблюдать их?

Для этого должна быть соответствующая мотивация. Например, у нас в ВОА существуют детско-юношеские школы, которые позволяют с юного возраста изучать правила дорожного движения и развивать навыки водительского мастерства. В каждом регионе потом проходят конкурсы по ПДД, ежегодно проводится чемпионат по автомногоборью в Анапе, который предполагает отличные знания дорожного движения и проверку навыков водительского мастерства. Там лучшие участники не только получают призы, но и квалификационные разряды, как будущие спортсмены. Это как раз и является мотивацией, которая побуждает ребенка с ранних лет изучать правила дорожного движения.

– Вы сейчас говорите о подготовке будущих водителей, но ведь многие состоявшиеся водители, которые имеют права и ездят по дорогам не один десяток лет, не следят за новшествами, за изменениями в законах.

– Всё так, правила дорожного движения не статичны, меняются определенные статьи, меняются условия. Через СМИ можно напоминать водителям о необходимости освежать знания. Любая активность приветствуется.

На площадке Общественной палаты РФ мы в рамках Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК обсуждаем эти вопросы и предложения, что необходимо сделать для того, чтобы знания правил дорожного движения у состоявшихся водителей оставались на высоком уровне.

– В частности, предлагается ввести обязательное тестирование знаний ПДД раз в несколько лет, но вряд ли это кому-то понравится. Хорошо бы придумать какие-то системы мотивации через СМИ, например, через журнал «За рулем», чтобы автомобилисты сами стремились проходить тестирование, повышать свою квалификацию и обновлять знания.

– Отличная идея! Я с детства люблю «За рулем» и помню, что в каждом номере были тесты, и я с нетерпением ждал свежий выпуск, чтобы ответить на вопросы и улучшить свои знания. Теперь у «За рулем» есть и электронная версия, что позволяет еще большему числу участников дорожного движения включиться в процесс. По результатам таких тестирований можно вручать грамоты и небольшие призы. ВОА с удовольствием поучаствовало бы в этой инициативе. Обсудим такую возможность на площадке Общественной палаты РФ.

– Кто, на ваш взгляд, должен заниматься пропагандой безопасности дорожного движения?

– Кроме профильных структур: ГИБДД, Министерства транспорта и Министерства образования пропагандой должны заниматься все те люди, которые участвуют в дорожном движении.

При этом мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности за просвещение населения. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже более 9 лет работают вело- и автогородки. Наши проекты с раннего детства развивают и мотивируют малышей вместе с родителями изучать и соблюдать правила дорожного движения.

– В последние годы много вопросов вызывает использование электросамокатов. Особенно остро проблема стоит в городах в летний сезон. На разных уровнях власти обсуждают ужесточение штрафов, постановку электросамокатов на учет и т. д. Каким образом можно призвать лиц, использующих электросамокаты, к ответственности?

– Безусловно, в летний сезон самокатчиков становится в разы больше. Мы не можем запрещать, игнорировать технический прогресс, он существует. Вместе с тем растет количество ДТП с электросамокатами, становится больше пострадавших. Безусловно, необходимо принимать меры, чтобы снизить количество таких аварий, особенно с тяжкими последствиями. При этом важно все взвесить.

Например, предлагается увеличить штрафы. Но для того, чтобы тот, кто нарушил правила дорожного движения, понес наказание, все нарушения должны быть зафиксированы. На сегодняшний день такой системы фиксации нет. Как и системы распознавания лиц водителей, идентификации самокатов и т. д. Кроме того, для наказания таких нарушителей должна быть определенная законодательная база, которой, увы, тоже пока не существует. Сегодня лишь предпринимаются попытки (не всегда удачные) физически изловить нарушителей.

Поэтому первое и основное, что сегодня требуется от общественных организаций, – проводить разъяснительную работу, чтобы мотивировать людей изучать, повторять и выполнять правила дорожного движения. Такие просветительские мероприятия проводит и Всероссийское общество автомобилистов. Начинать надо с детских садов, продолжать в школах и в высших учебных заведениях.

Важно учитывать, что самокаты бывают как прокатные, так и частные. Если говорить о прокатных, то контролировать их проще. Уже продумана и введена система ограничения скорости, QR-коды, чтобы идентифицировать личности тех, кто взял самокат в аренду.

Что касается самокатов, которые люди приобретают сами, тут ситуация более сложная. Мотивировать человека добровольно устанавливать ограничитель скорости практически невозможно. Кроме того, на купленные самокаты также нужно внедрять некие системы идентификации, что позволило бы находить владельца.

– Есть не только «самокатчики», но и велосипедисты, которые зачастую требуют к себе особого отношения. Как считаете, не пора ли вводить права на велосипед?

– Многие люди любят велоспорт и выезды всей семьей для велопрогулок, но мы понимаем, что в городах-миллионниках очень плотное дорожное движение. Давайте обратимся к мировой практике: нигде мы не найдем отдельных дорожек для самокатов, мотоциклов, роликов. Велодорожки, безусловно, должны существовать, но, на мой взгляд, там, где есть зоны отдыха, где можно заниматься спортом. Ну а если велосипедист выезжает в центр города, на дороги общего пользования, он обязательно должен сам соблюдать правила дорожного движения.

Самые распространенные ошибки многих велосипедистов, что они не спешиваются на пешеходных переходах или едут навстречу транспортному потоку. При этом ОСАГО у велосипедистов нет, компенсировать нанесенный ими ущерб часто бывает затруднительно.

В Ленинграде был прекрасный опыт, когда велосипедистам выдавали номерные знаки и права. Причем эти права давали после подтверждения знаний дорожного движения.

Следует помнить, что любой велосипедист – это в первую очередь водитель. Он сам является ответственным за безопасность дорожного движения и должен эти правила знать и соблюдать.

– В этом году не только ВОА празднует юбилей: «За рулем» исполнилось 95 лет. Что бы вы хотели пожелать в этой связи нам и автомобилистам?

– Хочу пожелать всем автомобилистам обязательно читать или хотя бы просматривать замечательный журнал. На страницах «За рулем» можно найти много полезной информации, необходимой для поддержания актуальных знаний и грамотного использования транспортных средств. Сегодня это особенно удобно делать, потому что существует как печатная, так и электронная версии журнала.

А вам желаю создать такую программу, которая пропагандировала бы правила дорожного движения и безопасную езду и при этом привлекала молодежь. Надеюсь, что совместными усилиями нам это удастся!

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Фото: Всероссийское общество автомобилистов (ВОА)