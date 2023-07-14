В Подмосковье стали появляться «Берлинские подушки»

Одну такую установили в Красногорске перед двумя пешеходными переходами.

«Берлинская подушка» – вид искусственной дорожной неровности, которая отличается от привычной и выглядит как четырехугольник с выпуклым центром.

Такой вид неровности установили на бульваре Строителей в Красногорске перед двумя пешеходными переходами. Здесь есть как жилая зона, так и несколько бизнес- и торговых центров. Искусственная неровность «успокоит» трафик и не доставит неудобств пассажирам общественного транспорта нескольких автобусных маршрутов, которые ходят здесь регулярно.

«Подушка» располагается непосредственно на полосе и не занимает всю длину проезжей части, оставляя края свободными для проезда, в отличие от стандартной неровности.

Преимущество «подушки» в том, что транспортные средства с большей колеей – автобусы, которые передвигаются по дорогам медленно, могут так выбрать траекторию, чтобы проехать по ней только одним колесом, а в некоторых случаях они способны пропускать выпуклую часть неровности между колес, не вызывая болезненного срабатывания подвески и не доставляя дискомфорта пассажирам.

Легковые машины, обладающие меньшей колеей, будут сбрасывать скорость перед неровностью, так же как и перед «лежачим полицейским», но они смогут проезжать ее немного наискосок, благодаря чему удар о препятствие менее ощутим.

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Источник: Минтранс Подмосковья

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области