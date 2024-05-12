Высокий клиренс, никаких проблем с обслуживанием – хороший кроссовер до 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» подсказал, какая версия Kia Soul предпочтительна на вторичке

Среди изобилия китайских кроссоверов легко запутаться и выбрать не самый удачный экземпляр. Однако не стоит забывать о качественных и более проверенных кроссоверах, поставляемых на наш рынок по схеме параллельного импорта.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев публикует подборку вполне доступных и некогда популярных на российском рынке, а, следовательно, более понятных в плане обслуживания просторных кроссоверов.

Kia Soul

Среди прочих стоит отметить такой автомобиль, как Kia Soul. О данном детище корейского автопрома наверняка многие слышали, поэтому стоит поговорить о нем подробнее.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Компактный вэн, иногда позиционируемый как хэтчбек или кроссовер. По размерам близок к Tacqua: длина 4195 мм, клиренс 180 мм, но существенно выше. Цена примерно такая же – от 2,5 млн рублей.

Происхождение конкретных экземпляров можно понять по трансмиссии. В декабре открыли сборку обновленной модели в Казахстане – в «североамериканском» дизайне. Хорошо знакомые нам атмосферные моторы 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) сочетаются с гидроавтоматом. Такие машины, скорее всего, добыли именно там, либо в самой Корее. В Китае же существует версия 1.6 с вариатором, отличается также оформлением передка. Выпускает ее СП Dongfeng-Kia.

Не надо быть пророком, чтобы предположить, что версия с автоматом предпочтительнее – каким бы ни был вариатор, по надежности и ресурсу он уступает.

Soul предлагают сейчас во множестве комплектаций, но и самая простая из них не так уж и проста: литые диски, дисплей 10,25 дюйма, подогревы руля и сидений, куча электроники.

Интерьер Kia Soul

Еще несколько сравнительно доступных и интересных «параллельных» автомобилей – в нашей новой подборке!