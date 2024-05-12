Высокий клиренс, никаких проблем с обслуживанием – хороший кроссовер до 2,5 млн рублей

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Эксперт «За рулем» подсказал, какая версия Kia Soul предпочтительна на вторичке

Среди изобилия китайских кроссоверов легко запутаться и выбрать не самый удачный экземпляр. Однако не стоит забывать о качественных и более проверенных кроссоверах, поставляемых на наш рынок по схеме параллельного импорта.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев публикует подборку вполне доступных и некогда популярных на российском рынке, а, следовательно, более понятных в плане обслуживания просторных кроссоверов.

Kia Soul
Kia Soul

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Среди прочих стоит отметить такой автомобиль, как Kia Soul. О данном детище корейского автопрома наверняка многие слышали, поэтому стоит поговорить о нем подробнее.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Компактный вэн, иногда позиционируемый как хэтчбек или кроссовер. По размерам близок к Tacqua: длина 4195 мм, клиренс 180 мм, но существенно выше. Цена примерно такая же – от 2,5 млн рублей.

Происхождение конкретных экземпляров можно понять по трансмиссии. В декабре открыли сборку обновленной модели в Казахстане – в «североамериканском» дизайне. Хорошо знакомые нам атмосферные моторы 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) сочетаются с гидроавтоматом. Такие машины, скорее всего, добыли именно там, либо в самой Корее. В Китае же существует версия 1.6 с вариатором, отличается также оформлением передка. Выпускает ее СП Dongfeng-Kia.

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Не надо быть пророком, чтобы предположить, что версия с автоматом предпочтительнее – каким бы ни был вариатор, по надежности и ресурсу он уступает.

Soul предлагают сейчас во множестве комплектаций, но и самая простая из них не так уж и проста: литые диски, дисплей 10,25 дюйма, подогревы руля и сидений, куча электроники.

Интерьер Kia Soul
Интерьер Kia Soul

Еще несколько сравнительно доступных и интересных «параллельных» автомобилей – в нашей новой подборке!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 3
12.05.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+12