Высокий клиренс, никаких проблем с обслуживанием – хороший кроссовер до 2,5 млн рублей
Среди изобилия китайских кроссоверов легко запутаться и выбрать не самый удачный экземпляр. Однако не стоит забывать о качественных и более проверенных кроссоверах, поставляемых на наш рынок по схеме параллельного импорта.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев публикует подборку вполне доступных и некогда популярных на российском рынке, а, следовательно, более понятных в плане обслуживания просторных кроссоверов.
Среди прочих стоит отметить такой автомобиль, как Kia Soul. О данном детище корейского автопрома наверняка многие слышали, поэтому стоит поговорить о нем подробнее.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Компактный вэн, иногда позиционируемый как хэтчбек или кроссовер. По размерам близок к Tacqua: длина 4195 мм, клиренс 180 мм, но существенно выше. Цена примерно такая же – от 2,5 млн рублей.
Происхождение конкретных экземпляров можно понять по трансмиссии. В декабре открыли сборку обновленной модели в Казахстане – в «североамериканском» дизайне. Хорошо знакомые нам атмосферные моторы 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) сочетаются с гидроавтоматом. Такие машины, скорее всего, добыли именно там, либо в самой Корее. В Китае же существует версия 1.6 с вариатором, отличается также оформлением передка. Выпускает ее СП Dongfeng-Kia.
Не надо быть пророком, чтобы предположить, что версия с автоматом предпочтительнее – каким бы ни был вариатор, по надежности и ресурсу он уступает.
Soul предлагают сейчас во множестве комплектаций, но и самая простая из них не так уж и проста: литые диски, дисплей 10,25 дюйма, подогревы руля и сидений, куча электроники.
Еще несколько сравнительно доступных и интересных «параллельных» автомобилей – в нашей новой подборке!
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Отзывы о Kia Soul (5)
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.