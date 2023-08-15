Есть ли альтернатива у оригинальных моторных масел и ушедших брендов?

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Моторы современных автомобилей имеют сложную конструкцию и являются высоконагруженными как по отдаче мощности, так и по температурным режимам. При этом наработка ДВС от ТО до ТО составляет 15, 20 и более тысяч километров.

Вот почему при проведении регламентных сервисных работ в двигатели нужно заливать только качественные масла, желательно имеющие официальные допуски автопроизводителей. Их официально получают только смазочные материалы, созданные на оригинальных пакетах присадок, производимых лидерами отрасли.

Увы, но оригинальные (ОЕМ) масла, а также их аналоги от ведущих мировых брендов, которые имеют эти самые допуски, официально больше не поставляются из-за санкций. А то, что якобы завозится по «параллельному импорту» и представлено в продаже, очень часто являет собой подделку, способную уничтожить мотор!

Что делать?

Выбирать масла производителей, продукцию которых не подделывают, – это раз.

Которые имеют официальные допуски автопроизводителей – это два.

Созданы на высококачественной основе и пакетах присадок от мировых лидеров – это три.

Официально поставляются и имеют представителя на территории России – это четыре.

Всем этим требованиям полностью отвечают смазочные материалы LUBREX. Они произведены фирмой LUBREX FZC и поставляются в Россию официально (!) из Объединенных Арабских Эмиратов. Это означает, что автолюбители имеют возможность приобрести качественное, оригинальное масло. При этом могут рассчитывать на полную техническую поддержку в выборе смазочного материала к конкретному автомобилю. Узнать, где расположены торговые организации, представляющие бренд на всей территории РФ.

Несмотря на то, что компания LUBREX FZC довольно молодая (основана в 2005 году), ее смазочные материалы известны на рынках более чем восьмидесяти стран. А объемам отгружаемой клиентам продукции позавидуют многие старожилы мира смазочных материалов. И экспансия продукции будет только усиливаться, так как сегодня промышленный потенциал LUBREX FZC обеспечивают четыре оснащенных самым современным оборудованием завода.

Возвращаясь к рецептуре масел LUBREX скажем, что они изготовлены с применением пакетов присадок таких известных компаний как Infineum и Chevron Oronite, которые являются бесспорными экспертами отрасли. Стоит ли удивляться тому, что масла LUBREX сертифицированы Американским институтом нефти (API) и имеют более шестидесяти допусков ведущих автопроизводителей: BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VAG, Volvo, Renault, Cummins, MAN, Parker Hannifin и многих других. А именно это является, по сути, допуском в моторы современных машин! Причем не только гражданских, но и спортивных.

Смазочные материалы LUBREX протестированы в автоспорте. Так, в кольцевых гонках LUBREX выступает спонсором и официальным маслом Goltsova Racing team, а в дисциплине ралли-кросс юниорская команда LUBREX Racing team часто занимает места на пьедестале чемпионов. Также команда LUBREX Racing team является постоянным участником серий RDS.

Высокой оценки заслуживают и базовые масла, на которых изготовлены смазочные материалы LUBREX. Их компания производит самостоятельно из «легкой» нефти, добываемой в странах Персидского залива. Это, кстати, позволяет фирме обеспечить максимальной загрузкой все свои заводы, что важно с точки зрения рентабельности бизнеса, а также имеет большое значение для нас, рядовых автолюбителей. Чем больше объемы производства, тем ниже стоимость смазочных материалов. И, разумеется, гарантируется наличие масел в продаже. Перебоев в их поставке из-за нехватки сырья точно не предвидится. Следовательно, можно смело переходить на LUBREX, тем более, что в представленной в России линейке есть масла для любых, даже самых современных автомобилей и техники.

В России продукцию бренда LUBREX представляет эксклюзивный импортер и представитель LUBREX FZC в странах СНГ – компания «АА Индастриал».

Более подробно познакомиться с ассортиментом и подобрать масло LUBREX под ваш автомобиль или другую технику можно на официальном российском сайте компании lubrex.ru.

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