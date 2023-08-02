Для чего нужна система EGR в двигателе? И можно ли ее заглушить?

На новых моторах EGR работает отлично, но при пробеге около 80 тысяч км требует промывки. Стоит эта процедура дорого

Для чего нужна система EGR

Ранее известная по дизелям, на многих бензиновых легковушках система EGR позволила снизить насосные потери, сократить расход топлива, снизить нагрузку, ликвидировать детонацию и повысить КПД двигателя – об этом на страницах свежего номера «За рулем» подробно рассказывают эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Но замечают: рециркуляция отработавших газов есть далеко не везде. Скажем, Chevrolet Cobalt укомплектован EGR, а Hyundai Solaris, как и большинство простых автомобилей, прекрасно обходится без оной. Почему?

Откуда берется масло в системе EGR

Есть мнение, что рециркуляция газов приводит к засорению трубки подачи, клапана и впускного тракта толстым слоем нагара. В доказательство этой теории обычно приводятся фото с забитыми маслянистым нагаром клапанами EGR.

Но ведь газы забираются системой из выпускного тракта, а там у исправного движка нет никакого масла, разве что немного сажи. Источников масла всего два: большое количество картерных газов (в сочетании с плохой работой маслоотделителей) и утечки сквозь уплотнения турбокомпрессора.

Стоит ли отключать систему EGR

Так что стоит не винить (и отключать!) EGR, а ремонтировать соответствующие системы двигателя. Вообще на новых двигателях EGR работает отлично, но при пробеге около 80 тысяч км требует промывки. Если далее применять хорошие топливо и масло, система проходит до 180 тысяч км. А вот ресурс клапана этой системы продлить не выйдет.

Менять ли клапан или выключать систему целиком? Просто заглушить ее, сбросив «ошибки по EGR», или поступить как-то иначе?

Обо всем этом – на страницах августовского номера «За рулем»! Уже в продаже!

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