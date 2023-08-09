Ничего не ломается и не ржавеет: китайский кроссовер за 1,6 млн рублей

Эксперт «За рулем» назвал преимущества Changan CS35 Plus перед конкурентами.

Этот кроссовер у нас не столь популярен, как другие, – и, кажется, совершенно зря.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев исследует рынок «китайцев» с пробегом в возрасте 2-4 года. И изучает отзывы владельцев: почему от них избавляются – из необходимости планово сменить авто? Или это желание отделаться от «балласта» и быстрее забыть негативный опыт?

В отношении Changan CS35 Plus ответ звучит так: слабых мест у модели пока не выявлено! Преобладают лестные оценки владельцев: за три года ничего не сломалось. Хвалят удобную посадку, комфортную подвеску и даже шумоизоляцию.

Сопротивляемость коррозии пока не исследована, но первые три года кузов не ржавеет – уже неплохо. Многие запчасти в дефиците, но так сейчас по всем иномаркам. А у китайских хоть официальные дилеры есть.

Из минусов: на некоторых машинах рановато начинает стучать рулевой механизм, но это часто зависит от качества дорог и стиля вождения… А вот нехватку мощности на обгонах замечают многие. С другой стороны, атмосферник 1.6 (117 л.с.), доставшийся «плюсу» в наследство от прежней модели, уже зарекомендовал себя как спокойный и надежный.

В паре с ним работает «механика» или классический автомат Aisin TF-73SC, известный по Suzuki Vitara. Он не любит пробуксовок, но радует ресурсом свыше 300 тысяч км. В зависимости от комплектации, цены на такие переднеприводные Чанганы составляют 1,6-2,0 млн рублей за четырехлетку… Что и говорить, китайцы в автопроме явно сделали шаг вперед. Но длина этого шага у разных брендов получилась различной.

Что же говорят прежние владельцы про другие китайские кроссоверы, выставленные на продажу?

Фото: Changan