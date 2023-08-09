Ничего не ломается и не ржавеет: китайский кроссовер за 1,6 млн рублей
Этот кроссовер у нас не столь популярен, как другие, – и, кажется, совершенно зря.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев исследует рынок «китайцев» с пробегом в возрасте 2-4 года. И изучает отзывы владельцев: почему от них избавляются – из необходимости планово сменить авто? Или это желание отделаться от «балласта» и быстрее забыть негативный опыт?
В отношении Changan CS35 Plus ответ звучит так: слабых мест у модели пока не выявлено! Преобладают лестные оценки владельцев: за три года ничего не сломалось. Хвалят удобную посадку, комфортную подвеску и даже шумоизоляцию.
Сопротивляемость коррозии пока не исследована, но первые три года кузов не ржавеет – уже неплохо. Многие запчасти в дефиците, но так сейчас по всем иномаркам. А у китайских хоть официальные дилеры есть.
Из минусов: на некоторых машинах рановато начинает стучать рулевой механизм, но это часто зависит от качества дорог и стиля вождения… А вот нехватку мощности на обгонах замечают многие. С другой стороны, атмосферник 1.6 (117 л.с.), доставшийся «плюсу» в наследство от прежней модели, уже зарекомендовал себя как спокойный и надежный.
В паре с ним работает «механика» или классический автомат Aisin TF-73SC, известный по Suzuki Vitara. Он не любит пробуксовок, но радует ресурсом свыше 300 тысяч км. В зависимости от комплектации, цены на такие переднеприводные Чанганы составляют 1,6-2,0 млн рублей за четырехлетку… Что и говорить, китайцы в автопроме явно сделали шаг вперед. Но длина этого шага у разных брендов получилась различной.
Что же говорят прежние владельцы про другие китайские кроссоверы, выставленные на продажу?
Фото: Changan
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Отзывы о Changan CS35 (1)
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.