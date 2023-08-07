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Самые популярные кроссоверы и внедорожники июля – среди них 2 наших

Продажи новых авто в России: nоп SUV возглавила модель Chery

Россияне начали экономить на техобслуживании своих авто

В июле объем продаж новых легковых автомобилей в России достиг 95 654 единиц, что превышает аналогичный период 2022 года в 2,7 раза, сообщает агентство «Автостат».

Среди участников рынка все, кроме «корейцев»? показывают позитивную динамику. Самый большой прорыв у китайской марки Changan, увеличившей свои продажи в 31 раз на фоне низкой базы прошлого года.

За первые 7 месяцев 2023 года общий объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 497 230 шт. (+28,2%к АППГ).

Среди кроссоверов и внедорожников июля вперед вырвались:

  • Chery Tiggo 7 Pro Max – 4815 шт.
  • Haval Jolion - 4304 шт. (+270,4%)
  • Geely Coolray – 3931 шт. (+222,5%)
  • Omoda C5 – 3809 шт.
  • Lada Niva Travel – 3046 шт. (+703,7%)
  • Lada Niva Legend – 2989 шт. (+1425%)
  • Chery Tiggo 4 Pro – 2978 шт.
  • Geely Tugella – 1892 шт. (+266,7%).

Больше всего объемы продаж в середине лета выросли у внедорожника Lada Niva Legend (в 15,3 раза), а с начала года – у Geely Coolray (в 4,7 раза).

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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