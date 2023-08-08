Тест на внимательность и знание ПДД – 80% ошибаются

С этой задачкой не всегда справляются даже опытные водители. Хотя они прекрасно помнят все правила разворота. Поэтому ищите подвох.

Как тут развернуться без нарушения ПДД? 1. Вариант А 2. Вариант Б 3. Оба варианта запрещены 4. Можно везде Проголосовать