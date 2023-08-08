Тест на внимательность и знание ПДД – 80% ошибаются
С этой задачкой не всегда справляются даже опытные водители. Хотя они прекрасно помнят все правила разворота. Поэтому ищите подвох.
Водитель легкового автомобиля выбирает место для разворота. По какой из указанных траекторий ему можно выполнить этот маневр и не налететь на штраф?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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