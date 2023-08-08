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Тест на внимательность и знание ПДД – 80% ошибаются

С этой задачкой не всегда справляются даже опытные водители. Хотя они прекрасно помнят все правила разворота. Поэтому ищите подвох.

Простейшая задачка ПДД, на которой спотыкаются все (ну, почти!) выпускники автошкол

Водитель легкового автомобиля выбирает место для разворота. По какой из указанных траекторий ему можно выполнить этот маневр и не налететь на штраф?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.


Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига
Как тут развернуться без нарушения ПДД?
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За рулем в Дзен
За РулемСмирнов Сергей
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