Нарушил я, а автомобиль заберут у жены — такое возможно?

Оказывается, можно лишиться автомобиля из-за собаки.

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Илья В, Нижний Новгород:

— Весной этого года я поссорился с гостями соседа по даче из-за собак, напавших на моего джек-рассел-терьера. Они извинились, но и неприятностями пригрозили. На следующий день уехали на целом и невредимом автомобиле Lexus, а ко мне пришел следователь. Оказалось, что меня обвиняют в варварском разрушении окон Лексуса — якобы разбил в отместку. При этом транспортное средство супруги было конфисковано на месяц, по истечении которого следователь ходатайствовал о продлении постановления. Машина жены куплена ею до брака. Законны ли такие действия?

На вопросы читателя «За рулем» отвечает кандидат юридических наук, глава МКА «Карабанов и партнеры» адвокат Александр Карабанов:

— Собственность супругов, которая не была приобретена в браке, была получена по наследству, подарена или регулируется брачным контрактом, по которому то, чем владеет каждый, принадлежит ему вне зависимости от времени приобретения, не считается совместно нажитым имуществом.

Считаю, что подобные решения изначально были приняты следователем незаконно и это можно трактовать как злоупотребление своими полномочиями ради давления на подзащитного. Следующим этапом должны наступить процессуальные последствия в виде проверки следователя по факту злоупотребления служебными полномочиями.

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