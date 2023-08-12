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8500 км с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max: первые впечатления

«Семерка» Чери стала одним из самых популярных новых кроссоверов в России.

Chery Tiggo 7 Pro Max, 1.5T (147 л. с.), CVT

Кроссоверы для всей семьи: назван «китаец», который прослужит дольше
  • Изготовитель – Chery Automobile, Китай
  • Год выпуска – 2022
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2023 года
  • Пробег на момент отчета – 8500 км

В Chery Tiggo 7 Pro Max я пересел фактически из «мелкого» Tiggo 4 Pro – и удивился, насколько разными могут быть машины на одной платформе. Жесткая, шумная, но верткая «четверка» – и вальяжный, тихий, хотя и не столь живой Tiggo 7 Pro Max.

Соотношение цена/качество у «Макса» отличное, и не зря «семерка» сегодня – один из самых популярных новых кроссоверов в России.

В деталях расскажу позже, а пока – наблюдение по расходу топлива.

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Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Турбомотор 1.5 и вариатор у двух моделей одинаковы, но если Tiggo 4 Pro в «дачном» цикле ел 9,2 л/100 км, то более крупная «семерка» – уже 9,9 л/100 км. В городе расход вообще уходит к 12 л/100 км. Счастье, что 92‑й бензин данный двигатель потребляет не поперхнувшись.

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За РулемНикита Гудков
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