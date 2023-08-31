1267 км без дозаправки – чем еще удивил HT-i

Гибридная новинка свежеиспеченного бренда Skywell – это силовой агрегат марки BYD, сыроватая подвеска и цена от четырех миллионов.

Перед нами – вторая модель нового бренда, нового не только для России, но и для всего мира: ему лишь два года. В основном эти машины именуют Skyworth, это название встречается на агрегатах и на дисплеях. Однако у нас это Skywell, и гибридная модель HT-i по дизайну, за исключением спорного переднего бампера, и интерьеру полностью повторяет электромобиль ЕТ5.

Skywell HT-i. Цена в России от 3 990 000 ₽. В топ-версии Luxury есть лазерно-люминофорные фары дальнего света, бьющие на 600 метров.

На бензине

Но техника другая. Тяговая батарея короче и в два-три раза меньше – емкостью 21,7 или 32,8 кВт·ч, в зависимости от комплектации. За ней – 60‑литровый топливный бак под 92‑й бензин. А питает он 1,5‑литровый атмосферный моторчик, который через несложную одноступенчатую трансмиссию может вращать либо генератор, либо напрямую передние колеса.

Общее передаточное число от ДВС к колесам – 3,17, примерно как у Гранты на пятой передаче. Поэтому трогается с места Skywell HT-i всегда на электротяге при помощи основного 177‑сильного мотор-генератора. Вторая электрическая машина жестко связана шестернями с коленвалом – она пускает ДВС и заряжает батарею, когда тот работает. Привод только передний.

Легкосъемный щиток – только в середине, но его площади не хватает даже чтобы ­проверить уровень масла. В отличие от электромобиля Skywell ET5, у гибрида зарядные штекеры – не европейского, а китайского стандарта GB/T.

Конструкция бесхитростная и обкатанная, потому что Skywell покупает этот силовой агрегат у крупнейшего китайского автопроизводителя BYD. И он – лучшее, что есть в HT-i.

О процессах, происходящих под капотом при езде в гибридном режиме HEV, водитель не догадывается – он просто всегда получает адекватную реакцию на газ. Правда, до заявленных 8,2 секунды до сотни далеко – даже с заряженной батареей (но и с четырьмя седоками в салоне) получается 10–11 с до 100 км/ч. Зато когда батарея пустеет, разгон киснет максимум на секунду-другую.

Средний расход в гибридном режиме на скоростях 100–110 км/ч получается около 7,5–8 л/100 км. То есть километров 700 на бензине HT-i проедет – и даже больше, если ехать экономично, а не как я.

На всех машинах, что я видел, были плохо прокрашены крайние выступы «решетки радиатора». В колесную арку выходит голый металл. На днище с антикором также небогато.

На электричестве

А еще можно двигаться в чисто электрическом режиме EV. Динамика и управление тягой в нем хорошие – 100 км/ч достигаются примерно за 12 с. При этом нет вибрации на руле от работы ДВС в гибридном режиме. Для комплектации Luxury с большой батареей заявлен запас хода на электротяге 145 км. И пусть это подсчет по не шибко реальному циклу NEDC, при загородной езде у меня получался расход электричества, соответствующий полному пробегу около 130 км. Достойно! Кстати, борткомпьютер ведет два независимых одометра – для режимов EV и HEV.

Литий-ионная батарея комплектации Luxury весит 237 кг. Будучи расположенной в базе, именно она ограничивает клиренс до 170 мм.

Причем большую батарею можно заряжать и постоянным током, то есть максимально быстро – через лючок в правом переднем крыле. Время полной зарядки не сообщают, но половину, от 30 до 80%, можно «залить» за полчаса. В левом крыле – обычный зарядный штекер GB/T. Возможно пополнение от бытовой сети 220 В, и если она способна выдать все те 6,6 кВт, которые «переваривает» инвертор, аналогичная зарядка займет 2,5 часа.

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