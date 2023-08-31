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1267 км без дозаправки – чем еще удивил HT-i

Гибридная новинка свежеиспеченного бренда Skywell – это силовой агрегат марки BYD, сыроватая подвеска и цена от четырех миллионов.

Перед нами – вторая модель нового бренда, нового не только для России, но и для всего мира: ему лишь два года. В основном эти машины именуют Skyworth, это название встречается на агрегатах и на дисплеях. Однако у нас это Skywell, и гибридная модель HT-i по дизайну, за исключением спорного переднего бампера, и интерьеру полностью повторяет электромобиль ЕТ5.

Skywell HT-i. Цена в России от 3 990 000 ₽. В топ-версии Luxury есть лазерно-люминофорные фары дальнего света, бьющие на 600 метров.
Skywell HT-i. Цена в России от 3 990 000 ₽. В топ-версии Luxury есть лазерно-люминофорные фары дальнего света, бьющие на 600 метров.

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На бензине

320 л.с., 7,5 с до 100 км/ч – тест навороченного (ну очень!) китайского» кроссовера

Но техника другая. Тяговая батарея короче и в два-три раза меньше – емкостью 21,7 или 32,8 кВт·ч, в зависимости от комплектации. За ней – 60‑литровый топливный бак под 92‑й бензин. А питает он 1,5‑литровый атмосферный моторчик, который через несложную одноступенчатую трансмиссию может вращать либо генератор, либо напрямую передние колеса.

Общее передаточное число от ДВС к колесам – 3,17, примерно как у Гранты на пятой передаче. Поэтому трогается с места Skywell HT-i всегда на электротяге при помощи основного 177‑сильного мотор-генератора. Вторая электрическая машина жестко связана шестернями с коленвалом – она пускает ДВС и заряжает батарею, когда тот работает. Привод только передний.

Легкосъемный щиток – только в середине, но его площади не хватает даже чтобы ­проверить уровень масла.
В отличие от электромобиля Skywell ET5, у гибрида зарядные штекеры – не европейского, а китайского стандарта GB/T.

Конструкция бесхитростная и обкатанная, потому что Skywell покупает этот силовой агрегат у крупнейшего китайского автопроизводителя BYD. И он – лучшее, что есть в HT-i.

Запас хода 720 км, разгон до «сотни» за 3,8 секунды: седан Exlantix едет в РФ

О процессах, происходящих под капотом при езде в гибридном режиме HEV, водитель не догадывается – он просто всегда получает адекватную реакцию на газ. Правда, до заявленных 8,2 секунды до сотни далеко – даже с заряженной батареей (но и с четырьмя седоками в салоне) получается 10–11 с до 100 км/ч. Зато когда батарея пустеет, разгон киснет максимум на секунду-другую.

Средний расход в гибридном режиме на скоростях 100–110 км/ч получается около 7,5–8 л/100 км. То есть километров 700 на бензине HT-i проедет – и даже больше, если ехать экономично, а не как я.

На всех машинах, что я видел, были плохо прокрашены крайние выступы «решетки радиатора».
В колесную арку выходит голый металл. На днище с антикором также небогато.

На электричестве

А еще можно двигаться в чисто электрическом режиме EV. Динамика и управление тягой в нем хорошие – 100 км/ч достигаются примерно за 12 с. При этом нет вибрации на руле от работы ДВС в гибридном режиме. Для комплектации Luxury с большой батареей заявлен запас хода на электротяге 145 км. И пусть это подсчет по не шибко реальному циклу NEDC, при загородной езде у меня получался расход электричества, соответствующий полному пробегу около 130 км. Достойно! Кстати, борткомпьютер ведет два независимых одометра – для режимов EV и HEV.

Литий-ионная батарея комплектации Luxury весит 237 кг. Будучи расположенной в базе, именно она ограничивает клиренс до 170 мм.
Литий-ионная батарея комплектации Luxury весит 237 кг. Будучи расположенной в базе, именно она ограничивает клиренс до 170 мм.

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Причем большую батарею можно заряжать и постоянным током, то есть максимально быстро – через лючок в правом переднем крыле. Время полной зарядки не сообщают, но половину, от 30 до 80%, можно «залить» за полчаса. В левом крыле – обычный зарядный штекер GB/T. Возможно пополнение от бытовой сети 220 В, и если она способна выдать все те 6,6 кВт, которые «переваривает» инвертор, аналогичная зарядка займет 2,5 часа.

Продолжение – на следующей странице.

Skywell HT-i. Цена в России от 3 990 000 ₽. В топ-версии Luxury есть лазерно-люминофорные фары дальнего света, бьющие на 600 метров.
Легкосъемный щиток – только в середине, но его площади не хватает даже чтобы ­проверить уровень масла.
В отличие от электромобиля Skywell ET5, у гибрида зарядные штекеры – не европейского, а китайского стандарта GB/T.
На всех машинах, что я видел, были плохо прокрашены крайние выступы «решетки радиатора».
В колесную арку выходит голый металл. На днище с антикором также небогато.
Литий-ионная батарея комплектации Luxury весит 237 кг. Будучи расположенной в базе, именно она ограничивает клиренс до 170 мм.
Гибрид – хорошее решение для российских условий. Но шасси требует донастройки.
1. Вал генератора. 2. Вал электромотора. 3. Промежуточный вал. 4. Дифференциал. 5. Промежуточный вал. 6. Вал ДВС.
Через центральный экран можно менять множество настроек гибридного привода.
Шайба-селектор – с обратной связью, вопросов к ней нет.
Интерьер по китайской традиции хорош.
Места более чем достаточно, за исключением простора для ступней задних пассажиров.
При отсутствии запасного колеса багажник мог быть и побольше. Дверь – с электроприводом.
Периодичность ТО совсем небольшая – 7500 км. Общий гарантийный срок – 5 лет или 150 тысяч км, а на батарею – 8 лет или 200 тысяч км.
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За рулем в Дзен
За РулемНикита Гудков
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